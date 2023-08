Vertice Brics: sul tavolo un nuovo modello economico globale

A Johannesburg, in Sudafrica, da ieri, martedì 22 agosto, si è aperto il più grande incontro di Capi di Stato e di governo del Sud del mondo: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica discutono di un possibile cambio di gestione delle relazioni internazionali, partendo dalla creazione di una valuta unitaria che garantisca certezze politiche e sociali

Paola Simonetti – Città del Vaticano

“Multilateralismo inclusivo” e scardinamento della dipendenza dal dollaro. Sul tavolo del vertice dei Brics, in corso in Sudafrica fino a domani, giovedì 24 agosto, ci sono i grandi temi globali, la pace e la lotta alle diseguaglianze, attraverso la lente di quello che secondo il presidente brasiliano, Ignacio Lula da Silva, è un nuovo schema per la gestione delle relazioni internazionali, un modello globale alternativo per “l'integrazione tra i continenti e – ha sottolineato Lula - pari condizioni per tutti”. Una visione questa, condivisa dal presidente cinese, Xi Jinping, che ha ribadito la volontà di "promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali e la multipolarità".

Abbandono della valuta statunitense

Nodo centrale il cambio della moneta, che regola i rapporti fra nazioni: il dollaro. Sul piatto, dunque, l’idea di una unità monetaria con una nuova valuta di riferimento, che, secondo Lula, senza sostituire quelle locali dei singoli Paesi, potrebbe far crescere gli investimenti, assicurare credibilità e forza, ma anche certezza politica e sociale all'area del Sud del mondo.

Putin: “la de-dollarizzazione è già in atto"

L’atteso intervento al vertice del presidente russo, Putin, avvenuto in video conferenza a causa del mandato di arresto a suo carico spiccato dalla Corte penale internazionale, si è concentrato proprio sul cambiamento dei legami economici governati dal dollaro, un’inversione di rotta a suo dire, già progressivamente in atto e “irreversibile. Putin ha poi fatto riferimento all'accordo sul grano nel contesto del conflitto in Ucraina, affermando che “Mosca è pronta a tornare agli accordi solo se verranno rispettati anche gli obblighi verso la Russia”.

Il rischio di una Guerra Fredda