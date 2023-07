Ucraina, diplomazie al lavoro per rinnovare l'accordo sul grano

Le truppe di Kyev avanzano verso Melitopol mentre nuovi droni attaccano Kyev. Erdogan assicura il consenso di Putin per prolungare l'accordo che permette l'esportazione dei ceraeli ucraini dal Mar Nero

Michele Raviart - Città del Vaticano

La controffensiva ucraina è avanzata di quasi due chilometri in una settimana in direzione sud, verso la città di Melitopol, occupata dai russi. Le brigate d’assalto supportate dai carri armati, ha spiegato l’esercito in un briefing, continuano perciò “ad effettuare operazione offensive”. Tuttavia, ha affermato il capo dell’ufficio di presidenza Yermak, l’avanzata non procede rapidamente, assicurando ai giornalisti che gli alleati di Kyev non stanno facendo pressioni su questo argomento.

Leggi Anche 13/07/2023 Ucraina, chiuso vertice Nato. Soddisfazione di Zelensky Il giorno dopo il summit di Vilnius il presidente ucraino definisce un buon risultato le garanzie fornite dal G7 sulla sicurezze del Paese. "Non cederemo nemmeno un villaggio alla ...

Nuovi raid su Kyev

Intanto, nella notte le difese aeree ucraine hanno abbattuto 16 dei 17 droni kamikaze lanciati dall’esercito russo sulla capitale. Un nuovo raid, dopo quello di ieri, in cui sono stati distrutti anche sette droni da ricognizione. Fonti russe parlano di un morto e tre feriti, tra cui una donna, in un attacco ucraino nella confinante regione russa di Briansk.

Erdogan si dice sicuro del rinnovo dell'accordo sul grano

Sul piano diplomatico si cerca di trovare un punto d’incontro sulla proroga dell’accordo sul grano, che scade lunedì. Il presidente turco Erdogan, che aveva mediato lo scorso anno tra Russia e Ucraina per permettere l’esportazione del grano ucraino dai porti del Mar Nero controllati da Mosca, ha parlato di un accordo raggiunto con Putin, che si recherà in Turchia ad agosto. Pressioni sul Cremlino anche da parte del segretario di Stato americano Blinken, che da Giacarta, in Indonesia, ricorda che se l’accordo non fosse rinnovato ad essere danneggiati sarebbero i Paesi in via di sviluppo, che sconterebbero la mancanza di cibo e l’aumento dei prezzi.