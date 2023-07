Vertice Russia-Africa: Putin chiede la neutralità dell’Ucraina

In Ucraina è ancora guerra di missili tra Mosca e Kyiv. Intanto Putin, al vertice di San Pietroburgo con i Paesi dell’Africa, apre al continente e parla del futuro status internazionale dell’Ucraina

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

In Ucraina proseguono i bombardamenti senza soluzione di continuità. Un missile russo ha colpito un condominio a Dnipro, causando 9 feriti, mentre un razzo è esploso in un caffè a Taganrog, città portuale della regione russa di Rostov, ferendo 16 persone. Esplosioni anche nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia registrate dagli osservatori dell'Aiea.



Russia: l’Ucraina sia neutrale



Intanto il presidente russo Putin guarda al futuro. Lo "status neutrale dell'Ucraina è di fondamentale importanza per la Federazione Russa", ha detto, incontrando i leader africani al vertice di San Pietroburgo. Dal summit il capo del Cremlino apre al continente africano. Dopo aver promesso grano gratuito ai Paesi più in difficoltà, ha parlato dell’annullamento di 23 miliardi di dollari di debito estero. Putin ha avuto parole di apprezzamento per i tentativi di mediazione portati avanti dal alcuni Paesi africani e ha infine ribadito la vicinanza al continente in vista di un nuovo ordine mondiale: giusto e democratico, multipolare, basato sui principi universalmente riconosciuti del diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite".