Forum a Roma: la libertà religiosa garantisce pluralismo e democrazia nel mondo

Lo Stato non può imporre o impedire la pratica pubblica di una religione a un cittadino o ad una comunità. Il diritto alla libertà religiosa attualmente non è riconosciuto nelle attività di sviluppo internazionale e spesso viene considerato un diritto minore

Luca Collodi - Città del Vaticano

“Uno Stato non può rivendicare una competenza diretta o indiretta sulle convinzioni religiose dei suoi cittadini”. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, intervenuto oggi, 13 luglio, al primo Forum sulla libertà religiosa nel mondo, ha sottolineato come “le Istituzioni nazionali non possano arrogarsi il diritto di imporre o impedire la professione e la pratica pubblica della religione di una persona o di una comunità”. A Palazzo Chigi, a Roma, erano presenti, tra gli altri, l’ambasciatore del Pakistan presso la Repubblica italiana, Ali Javed; Alessanfro Monteduro di Aiuto alla Chiesa che Soffre; Valeria Martano della Comunità di Sant’Egidio; Daniela Canclini della Pontificia Università Urbaniana; Andrea Benzo coordinatore della Farnesina per il dialogo interreligioso e Sara Fumagalli di Umanitaria Padana Onlus. Il focus sulla minoranza cristiana in Pakistan è stato promosso da Davide Dionisi, inviato speciale per il ministro degli Affari Esteri per la promozione della libertà religiosa e la tutela delle minoranze religiose.

I cristiani del Pakistan

Un’attenta osservazione sulla vita delle comunità cristiane in Pakistan rivela quanto le basi dell'emarginazione siano da cercare, afferma Valeria Martano, non solo nella differenza religiosa del Paese musulmano "ma in una combinazione di svantaggio sociale ed economico da cui ancora oggi i cristiani non sono riusciti ad emergere". "Solo il 25% della minoranza cristiana nel Paese, infatti, ha ricevuto l’istruzione base, mentre il restante 75% non è scolarizzato. La povertà educativa si traduce nell’impossibilità di accedere a lavori di livello medio alto, e quindi, si trasforma in emarginazione sociale ed economica". "L’integrazione, con programmi di educazione alla pace ed alla convivenza, fa sì - prosegue - che la promozione dell’educazione non rappresenti solo un vantaggio individuale ma che abbia una ricaduta positiva su tutto il tessuto sociale del Pakistan".

La libertà religiosa

"Ci siamo accorti, dice da parte sua Daniela Canclini, come la realtà e i problemi dei più poveri al mondo e i problemi di chi soffre la mancanza di libertà religiosa siano coincidenti, perchè chi è discriminato a causa della religione ha anche svantaggi economici e sociali, a maggior ragione se donna". Canclini ricorda poi come la libertà religiosa non sia un diritto riconosciuto nelle attività di sviluppo internazionale, e non sia compresa nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". "Tutto ciò, osserva, come se fosse un diritto minore, nonostante tocchi centinaia di milioni di persone nel mondo. Sono infatti pochissime le organizzazioni e le persone che se ne occupano".

Il contributo del volontariato

Il progetto di Umanitaria Padana Onlus, è quello di liberare alcune giovani donne pakistane dal tragico destino di tante povere ragazze cristiane, "costrette dalla miseria all'analfabetismo, al lavoro minorile e allo sfruttamento, ed esposte a matrimoni e conversioni forzate, con abusi che talora si spingono fino allo stupro, alla tortura o alla morte". Attraverso loro, spiega Sara Fumagalli, cerchiamo di favorire il riscatto sociale delle stesse famiglie. Si pensi alla lunga carcerazione di Asia Bibi, o al martirio di di Shahbaz Bhatti o agli attacchi alle chiese". "Grazie al percorso di educazione scolastica, realizzato in collaborazione con i Missionari Oblati di Maria Immacolata, una delle nostre ragazze ha preso il dottorato in Fisica e ricevuto una proposta di collaborazione dalla Nasa. Povera, cristiana e donna, cresciuta senza padre in un Paese come il Pakistan, oggi è una scienziata contesa nel mondo".