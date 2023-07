Vertice Fao sui sistemi alimentari. Guterres: scandalosa la fame di milioni di persone

Si è aperto ieri a Roma il vertice della Fao sui sistemi alimentari mondiali, che si concluderà mercoledì 26. Ad aprire i lavori, l’intervento del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha ribadito come sia scandaloso che in un “mondo di abbondanza” milioni di persone muoiano o soffrano per la fame

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“I sistemi alimentari mondiali sono a pezzi e milioni di persone ne pagano il caro prezzo", non ha usato mezzi termini, il segretario generane delle Nazioni unite Antonio Guterres, per definire lo scandalo di un “mondo di abbondanza” che conta milioni di obesi, ma anche 2 miliardi di poveri e 3 che non possono permettersi una dieta sana. Perdite e sprechi da combattere con una migliore gestione dei sistemi alimentari per limitare le disuguaglianze e con l’alleggerimento del debito per diversi Paesi.

Sistemi respondabili di inquinamento e cambiamenti climatici

Il modo in cui oggi si produce, distribuisce e consuma il cibo, ha sottolineato il segretario generale dell’Onu, è responsabile dell'inquinamento e nel cambiamento del clima. Nelle attuali condizioni, ha detto, "è sufficiente un nuovo choc perchè intere popolazioni cadano nella fame", come il mancato rinnovo dell’accordo sull’export del grano ucraino. Ha ribadito il suo appello alla Russia, affinché torni indietro sulla “sciagurata decisione” di bloccare l’accordo. Appello che ha trovato, a margine della Conferenza, l’approvazione del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che nel ricevere Guterres ha definito quella di Putin “una scelta gravissima, con gravissime conseguenze per le popolazioni di tanti Paesi”.

Incontro tra il segretario generale dell'Onu Guterres e la premier italiana Meloni, durante il vertice Fao

Qu Dongyu: la trasformazione costerà 4 mila miliardi di dollari

“Serve accelerare la trasformazione dei sistemi alimentari perché siano più sostenibili e resilienti” così il direttore generale della Fao Qu Dongyu, intervenuto nella sessione plenaria inaugurale del Food Systems Summit +2. “La Fao – ha spiegato - pensa che occorra puntare su degli acceleratori trasversali", nel campo della scienza e dell'innovazione, del digitale, della finanza e della governance. "Per trasformare i sistemi agroalimentari bisognerà investire 4000 miliardi di dollari nei Paesi a basso e medio reddito da qui al 2030", ha aggiunto Qu, facendo notare come ''si tratti di una somma ingente''. Peraltro ridurre i divari di genere e di reddito nei sistemi agroalimentari "può aumentare il Pil di 100 miliardi di dollari, con una conseguente riduzione dell'insicurezza alimentare di due punti percentuali e il numero di persone che non hanno accesso sicuro al cibo di 45 milioni di persone". Per questo, ha proesguito il direttore generale della Fao, occorre ''puntare sulla scienza, per usare meno risorse e per aumentare la resilienza climatica al calore e alla siccità, per ridurre lo spreco di cibo che potrebbe nutrire un miliardo di persone in più''. Infine, fondamentale per Qu, ''è una finanza pubblica integrata'' per aiutare gli agricoltori ad accedere agli strumenti finanziari, e una nuova governance sinergica e coordinata.

Meloni: un nuovo "Piano Mattei" per i Paesi africani e del Sud globale

La premier italiana Giorgia Meloni ha annunciato che la prossima presidenza italiana del G7, avrà al centro della sua agenda proprio la sicurezza alimentare, e ha parlato di un nuovo "Piano Mattei" per i Paesi africani e in generale del Sud globale, affinché - ha ribadito citando Papa Francesco - venga assicurato a tutti "il diritto a non dover emigrare, la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra". A margine del vertice, Meloni ha avuto colloqui prima coi leader di alcuni Paesi del Maghreb e ieri coi Paesi del Corno d'Africa.