Fao, rieletto Qu Dongyu direttore generale

Il cinese si conferma fino al 31 luglio 2027 al vertice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Ha ricevuto un totale di 168 voti su 182

Vatican News

Qu Dongyu è stato rieletto, per un secondo mandato, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Nel ballottaggio dei Paesi membri della Fao, Qu ha ricevuto un totale di 168 voti su 182 depositati. Il suo nuovo mandato durerà dal 1 agosto 2023 al 31 luglio 2027.

Nel primo mandato, potenziamento dell'innovazione

L'elezione di Qu Dongyu, si sottolinea in un comunicato della Fao, ha avuto luogo il secondo giorno della Conferenza dell'organizzazione, che presegue fino al 7 luglio. "Da quando è stato eletto direttore generale per la prima volta nel 2019 - sottolinea la Fao - Qu ha sostenuto un'ampia gamma di riforme e iniziative per rivedere il modello di business dell'organizzazione, migliorare l'efficienza e implementare le migliori pratiche a supporto dell'efficacia del programma e dell'amministrazione". Nel primo mandato di Qu Dongyu, la Fao si è concentrata, precisa la nota, sul potenziamento della scienza e dell'innovazione e ha lanciato alcune importanti iniziative strategiche. L'iniziativa Hand-in-Hand, ad esempio, sostiene l'attuazione di programmi ambiziosi guidati a livello nazionale per accelerare le trasformazioni dei sistemi agroalimentari. Utilizza modelli e analisi geospaziali avanzati, nonché una solida costruzione di partenariati per aumentare i redditi, migliorare lo stato nutrizionale e il benessere delle popolazioni povere e vulnerabili e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici".

Iniziatore del World Food Forum

A Qu Dongyu si deve inoltre la nascita del World Food Forum (Wff) nel 2021, che ha mirato a nuove partnership e opportunità di investimento per trasformare i sistemi agroalimentari. Il Wff, conclude la Fao, "continuerà ad ampliare la sua portata nel 2023 e stabilirà un chiaro collegamento con il tema dell'azione per il clima, mentre gli eventi globali di ottobre comprenderanno tre pilastri: il Global Youth Forum, il Fao Hand-in-Hand Forum e il Forum della Scienza e dell'Innovazione della Fao".