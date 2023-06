Ucraina, sale il bilancio delle vittime dell'attacco a Kramatorsk

Ancora incerto il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo di ieri sera al ristorante della città, che sale almeno ad 8. Le ricerche di eventuali persone rimaste sotto le macerie del ristorante colpito proseguono. Intanto dalla Nato arriva l’avvertimento: siamo pronti a difenderci da qualsiasi minaccia da qualunque parte provenga

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Sarebbero almeno otto le vittime del bilancio dell'attacco missilistico russo condotto ieri sera contro un famoso ristorante nel centro della citta' di Kramatorsk in Ucraina. Secondo un nuovo rapporto del servizio di emergenza ucraino, 56 sarebbero inoltre i feriti, tra loro due ragazzini di 12 e 15 anni e un bambino piccolo. Le ricerche di altre persone che potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie dell’edificio distrutto sono ancora in corso. Colpito anche un centro commerciale molto frequentato. "La Russia ha colpito in modo deliberato una zona affollata", ha detto il ministro dell'Interno ucraino. Da parte sua il presidente Zelensky subito dopo l’attacco ha dichiarato che quanto accaduto dimostra ancora una volta che la Russia merita la sconfitta e un tribunale e ha ringraziato tutti coloro che nel mondo sostengono il suo Paese.

Commentando l’accoglienza in Bielorussia del leader della Wagner, Prigòzhin, ieri il capo della Nato, Stoltenberg, ha assicurato che l’alleanza è pronta a difendersi da qualsiasi minaccia che provenga da "Mosca o da Minsk". Stoltenberg ha affermato che la Nato accetterà di rafforzare le sue difese in un vertice a Vilnius, in Lituania, la prossima settimana al fine di proteggere tutti i membri, in particolare quelli che confinano con la Bielorussia dove probabilmente, ha detto, saranno trasferite anche alcune forze della Wagner. Intanto il presidente russo Putin ha deciso che le armi a disposizione della brigata passeranno all'esercito russo.