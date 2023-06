Raid israeliano in Cisgiordania. L’Onu fermare ogni violenza

Attacco israeliano a Jenin, in Cisgiordania (AFP or licensors)

Non si attenuano le tensioni e le violenze tra Israele e palestinesi. A Jenin, nel nord della Cisgiordania, un raid dei militari ha causato ieri la morte di 5 palestinesi e il ferimento di altre 90 persone, tra i quali 7 militari israeliani

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Un’operazione israeliana armata si è svolta ieri a Jenin in Cisgiordania. L’azione si è poi trasformata in una vera e propria battaglia durata quasi 13 ore a causa della reazione palestinese. Nell’intervento, mirato a snidare sospetti attivisti e a neutralizzare basi palestinesi, è stato utilizzato anche un aereo Apache israeliano che, secondo un portavoce militare, ha aperto il fuoco, sparando razzi, a protezione di un manipolo di soldati preso di mira da ordigni esplosivi lanciati dai miliziani palestinesi.

Appelli a disinnescare le tensioni

Il portavoce del presidente palestinese Abu Mazen ha rivolto un forte appello alla comunità internazionale per fermare quella che è stata definita “la follia israeliana". Preoccupazione per quanto avvenuto è stata espressa anche da parte degli Stati Uniti, ai quali i palestinesi hanno chiesto di fare pressioni su Israele. Nella vicenda è intervenuta anche l’Onu: il segretario generale, Guterres, ha chiesto a Israele di fermare tutte le attività nei territori in Cisgiordania.

Si allarga la tensione

La raccomandazione dell’Onu è più che giustificata di fronte al rischio che da Jenin gli scontri si propaghino anche in altre zone della regione. In particolare, un palestinese di 20 anni è stato ucciso ieri sera in scontri con l'esercito israeliano nel villaggio di Husan, nei pressi di Betlemme, in Cisgiordania. Nel raid sarebbero state anche ferite altre due persone e l'esercito israeliano ha compiuto un arresto.