Morte Berlusconi, le reazioni del mondo politico internazionale

Lutto nazionale e funerali di Stato, per Silvio Berlusconi, deceduto martedì 12 all'età di 86 anni. Le esequie verranno celebrate nel Duomo di Milano dall’arcivescovo metropolita, monsignor Delpini, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. l ricordo del cardinale Ruini. Reazioni e cordoglio anche dal presidente russo Putin

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

I grandi della terra e non solo del mondo politico, affidano a mass media e piattaforme social le condoglianze per la scomparsa di Silvio Berlusconi all’ospedale di Milano di San Raffele.

Dagli Stati Uniti all'Europa

Cordoglio dalla Casa Bianca e dall’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush. "Con il Cavaliere - fa sapere l’Eliseo - scompare una figura chiave dell'Italia contemporanea". Nel lungo elenco delle personalità, anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e il Segretario generale Onu Antonio Guterres, che estende le condoglianze al popolo italiano via Twitter, così come la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che posta: "Ha guidato e plasmato l'Italia".

Il messaggio da Downing Street

"I nostri pensieri - si legge nel messaggio dell'attuale premier britannico, Rishi Sunak - vanno in questo momento al popolo italiano e alla sua famiglia". Ma le condoglianze arrivano anche da un ex inquilino del numero 10 di Downing Street, il laburista Tony Blair: "Per me - ha dichiarato l'ex premier - Silvio Berlusconi è stato un leader capace, accorto e, ciò che più è importante, di parola".

Da Mosca

L’omaggio arriva anche da Vladimiri Putin: “Una grande perdita - afferma in un’intervista televisiva il l presidente russo - non solo per l’Italia. Ha fatto molto" anche "per l'instaurazione di relazioni di partenariato e amicizia tra la Russia e i Paesi dell'Europa".

Il messaggio del cardinale Ruini

Oltre alla vicinanza della Chiesa italiana alla famiglia Berlusconi, espressa da parte del cardinale Zuppi presidente della Cei, anche quella del cardinale Cmillo Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007. "Meriti storici per l'Italia - afferma in un'intervista il cardinale - ha operato molto bene in politica estera".

Il volo Roma Milano

A Milano per i funerali di Stato dell’ex premier, è prevista la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da Roma partirà un volo di stato con 32 esponenti del governo italiano.