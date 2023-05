Presentata la stagione 2023-24 dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia

La sinfonica parte il 12 ottobre con un omaggio a Roma (Pini, Fontane e Feste romane di Ottorino Respighi). Il 27 sarà invece il pianista coreano Seong-Jin Cho ad aprire la cameristica

Marco Di Battista - Città del Vaticano

All’inaugurazione la bacchetta sarà quella dell’ungherese Iván Fischer, che in conferenza stampa si è detto convinto che la musica può essere un ponte tra culture. Ecco spiegato il titolo del minifestival “Bridging Europe”, che riunisce i primi appuntamenti della stagione. E che è programmatico per la volontà dell’Accademia di assumere una veste sempre più internazionale. Dopo aver diretto l’orchestra ceciliana, Fischer salirà sul podio della Budapest Festival Orchestra per interpretare Ferenc Liszt e Bela Bartók.

Una stagione in attesa del nuovo direttore musicale, Daniel Harding, che arriverà nel 2024/25? Ma anche una grande opportunità. Ne è sicuro il Presidente Michele dall’Ongaro:



“È l'occasione per mettere in luce la personalità della nostra orchestra e del nostro coro. Quest'anno abbiamo Antonio Pappano come direttore emerito ma non più direttore musicale, l'anno prossimo arriva il nuovo direttore musicale, Daniel Harding. Con questa stagione vogliamo dire a tutti: guardate che quelli che vengono sono grandi musicisti ma la nostra orchestra e il nostro coro sono la cosa che gli attraggono. Loro vengono per questo, perché Harding altrimenti non sarebbe venuto, Pappano ci è cresciuto e quindi ha realizzato questo progetto di crescita e adesso noi vogliamo essere orgogliosi di questo risultato e pensare a una stagione per esibire questo orgoglio”.



Sia nella sinfonica che nella cameristica il confronto, anche del pubblico, sarà di scoprire i giovani esordienti (sono ben undici!) accanto alle celebrità come Currentzis, Chung, Kissin, Pollini, Hannigan ecc.



Alla presentazione alla stampa sono intervenuti Ivan Fischer (in collegamento da Budapest), l'artista e regista Yuri Ancarani, l'Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre e l'Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini.