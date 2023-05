Ancora razzi palestinesi su Israele. Ucciso un capo della Jihad

Sempre altissima la tensione tra Israele e palestinesi. Dopo una pausa nella notte, alle prime ore della giornata nuova serie di razzi lanciata dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele. Immediata la controrisposta armata. Confermata l’uccisione di uno dei leader della Jihad islamica

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Continua a mietere vittime il confronto armato tra Israele e palestinesi della Striscia di Gaza. Tra le ultime vittime il capo delle operazioni della Jihad Islamica, Iyad al-Hassani. Secondo fonti della sicurezza israeliana il leader è stato colpito in un appartamento di Gaza City. Si tratta del sesto alto esponente del movimento armato islamico ucciso dagli israeliani da martedì scorso. Al-Hassani, si legge in un comunicato, faceva parte del consiglio militare della Jihad, come responsabile delle operazioni tattiche ed era coinvolto in tutte le decisioni sul lancio dei missili condotto dal gruppo contro Israele.

Gli scontri al quinto giorno

Il copione è ogni giorno sempre lo stesso. Al lancio di razzi dalla Striscia di Gaza fa seguito la reazione israeliana e per quanto riguarda il numero delle vittime ormai si parla di oltre 30 morti tra i palestinesi, due da parte israeliana; decine i feriti. Una situazione, questa, che continua a preoccupare la comunità israeliana. Gli Stati Uniti in particolare sollecitano provvedimenti urgenti, per ridurre le violenze giunte ormai al quinto giorno, e comunque chiedono un immediato cessate il fuoco.

La marcia della bandiera

Dalle parti non giungono segnali concilianti. La Jihad Islamica palestinese minaccia di continuare lo scontro con Israele, soprattutto in vista della cosiddetta “marcia della bandiera", la controversa iniziativa di giovedì prossimo, nella quale i nazionalisti religiosi israeliani intendono attraversare il quartiere musulmano di Gerusalemme. Infine da segnalare quella che è la fotografia di questi giorni di scontri armati. Sarebbero ormai più di mille i razzi che sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele da quando martedì scorso i militari israeliani hanno lanciato l'operazione “Scudo e freccia” contro obiettivi della Jihad Islamica nell'enclave palestinese.