La presidente von der Leyen a Kyiv per la Festa dell'Europa

Nuovi bombardamenti nella notte in Ucraina, le sirene antiaeree hanno suonato in gran parte del Paese. Allerta massima a Mosca per l’odierna parata del Giorno della Vittoria, mentre Zelensky annuncia: il 9 maggio sarà da oggi in Ucraina la Festa dell’Europa

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Anche le date possono diventare divisive. Così se la Russia si prepara a celebrare in tono minore questa giornata, in ricordo della capitolazione della Germania nazista al termine della Seconda Guerra Mondiale, l’Ucraina annuncia che da quest’anno il 9 maggio sarà il giorno per festeggiare il vecchio continente. Il presidente ucraino Zelensky ha istituito la festa al posto delle celebrazioni per ricordare la vittoria dell'Urss nella Seconda Guerra mondiale che si tengono in Russia e in molti Paesi vicini. Non si festeggerà a Belgorod, città russa al confine con l’Ucraina, dove gli eventi sono stati cancellati per motivi di sicurezza. Oggi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sarà a Kyiv.

Bombardamenti su tutta l'Ucraina

Nella capitale ucraina anche questa notte hanno suonato gli allarmi, i sistemi di difesa hanno intercettato almeno 15 missili, anche se una forte esplosione è stata avvertita alle prime luci dell’alba. L’allerta è stata diramata in oltre la metà delle regioni. Secondo i dati preliminari relativi alla capitale, un incendio è scoppiato in una casa privata nel distretto di Holosiiv di Kyiv a causa della caduta di detriti. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il canale Telegram Kmva. Secondo il Kmva, l'esercito russo ha lanciato almeno 15 razzi, ma i missili sono stati distrutti dal sistema di difesa antiaereo di Kiev.

La situazione a Zaporizhzhia

Intanto, per impedire azioni da parte delle forze ucraine, è stato sospeso il funzionamento dei reattori della centrale nucleare nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il governatore ad interim filorusso della regione. "Gli occupanti russi dei territori occupati della regione di Zaporizhzhya stanno saccheggiando le abitazioni, mentre vanno via in direzione della Crimea", ha invece affermato in una nota lo Stato Maggiore ucraino. Secondo l'esercito di Kyiv, "per rimuovere i beni saccheggiati dagli insediamenti situati vicino alla linea di battaglia, gli invasori coinvolgono autisti e proprietari di camion tra i collaboratori locali".