Volontari da tutta Italia per aiutare le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna (AFP)

Emilia-Romagna, sale il bilancio delle vittime. Aiuti anche via social

Ingentissimi i danni e numerose sono le zone isolate o difficili da raggiungere perché l’acqua è ancora alta. Molti degli oltre venti fiumi straripati ancora in piena. In 36 ore le precipitazioni di sei mesi e pure per oggi, 19 maggio, è allerta per il maltempo. La catena di aiuti arriva anche grazie alle reti sociali

Emanuela Campanile - Città del Vaticano Altre cinque vittime e salgono tristemente a 13 i morti del nubifragio che si è abbattuto da giorni in diverse zone dell'Emilia-Romagna. Migliaia gli sfollati - probabilmente 10 mila -, 18.500 persone ancora senza elettricità, e poi danni agricoli, alle aziende e alle infrastrutture. La regione è piegata dopo l'ondata di maltempo che sembra ancora non allentare la morsa. Evacuazione immediata Quattro giorni di pioggia feroce, inondazioni smottamenti, 42 i comuni colpiti e per alcuni nel Ravennate, arriva l'ordine di evacuazione immediata. Alcune zone sono isolate per le frane, in particolare nel Forlivese. Gli "angeli del fango" In crisi la viabilità soprattutto in Appennino, mentre ha riaperto l'ultimo tratto dell'A14. Ma all'onda del maltempo, si contrappone la catena di solidarietà umana che corre anche attraverso le chat social: giovani, volontari da tutta Italia stanno raggiungendo le zone più colpite per aiutare i soccorritori e la gente del luogo. Come quegli angeli del fango del 1966, che tutti ricordano tra le strade inondate di Firenze.