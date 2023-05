Zuppi: Milone ci ha aiutato a capire i fatti del nostro tempo

Tanta la commozione ai funerali di Massimo Milone celebrati dall’arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. In un messaggio alla famiglia il presidente della CEI, cardinale Zuppi ha sottolineato la competenza, la creatività e la gentilezza del noto giornalista italiano, ex direttore di Rai Vaticano

VATICAN NEWS

La chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli oggi ha abbracciato familiari e amici che hanno partecipato ai funerali di Massimo Enrico Milone, morto nella città partenopea, per un malore improvviso, la mattina di martedì nove maggio all’età di 67 anni. A celebrare le esequie, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, il quale ha sottolineato la generosità, il servizio, le doti umani e professionali del giornalista.

In Rai dal 1979, ha ricoperto per dieci anni l’incarico di capo redattore centrale del Tgr Campania ed è stato per sei anni anche presidente dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) e direttore di Rai Vaticano. Con Milone alla guida, la Rai regionale è cresciuta fino a raggiungere quaranta giornalisti, producendo, assieme a Milano, anche il primo Tg nazionale del mattino, Buongiorno Italia.

In un messaggio indirizzato alla famiglia di Massimo Milone, letto durante i funerali, il Presidente della conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi, ha sottolineato l’impegno del cronista che ha “aiutato a capire molti fatti del nostro tempo con il suo rigore e la sua arguzia”. “Mi tornano alla mente - ha scritto - tanti nostri incontri: lui - attento, scrupoloso e sorridente - e le sue interviste che diventavano occasioni per dialogare, per approfondire, per permettere agli altri di guardare il mondo da un altro punto di vista. Per fare di un pezzo giornalistico un servizio secondo verità nella carità, per parlare col cuore”.