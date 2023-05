"Mai arrendersi", tornano le azalee dell’Airc contro il cancro

La nuova iniziativa della Fondazione per la ricerca sulla malattia nasce per sostenere gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Domenica 14 maggio, Festa della Mamma, torna dunque l’appuntamento con i volontari nelle piazze italiane. Jonas Maniaz, responsabile coordinamento comitati regionali Airc: “La forza delle donne è nella capacità di non rassegnarsi”

Layla Perroni – Città del Vaticano

Anche quest’anno torna in Italia la campagna di sensibilizzazione a favore della ricerca contro il cancro della fondazione Airc. L’Azalea della Ricerca - arrivata alla sua 40esima edizione - prevede che in oltre 3mila piazze italiane sono presenti circa 20mila volontari che distribuiscono la pianta al costo di 18 euro. In più, si potrà ricevere la speciale Guida con informazioni sulla prevenzione ‘età per età’. Recandosi sul sito della Fondazione, sarà possibile scoprire come acquistare in rete le azalee.

La tenacia delle donne

La campagna Azalea della Ricerca prosegue per tutto il mese raccontando “la forza delle donne” contro il cancro. Una resilienza dinanzi alla malattia che si genera anche grazie all’affetto dei propri cari e di coloro che ne hanno cura quotidianamente. Le storie di chi ha trovato la determinazione di reagire, di curarsi, di riscoprire quanto valga la salute quest’anno sono dunque in primo piano. “La più rivelante è forse quella di Francesca e di sua mamma Antonella", spiega nell’intervista Jonas Maniaz, responsabile coordinamento comitati regionali Airc. "È la storia di una figlia che non si stanca di sostenere, giorno dopo giorno, colei che le ha donato la vita. A casa, in ospedale, quando la chemioterapia si fa più aggressiva, da parte di Francesca non manca la tenerezza nei confronti di Antonella". “Al di là delle singole storie – prosegue Maniaz - è la forza delle donne ad essere sempre protagonista, dal momento della diagnosi fino alle diverse fasi del percorso che porta alla cura”. Airc è presente in vari modi, “soprattutto con il sostegno ai nostri 6 mila ricercatori. È anche grazie a loro che l'indice di curabilità per le forme tumorali è a livelli molto elevati. Questo ci rende molto soddisfatti.”

Ascolta l'intervista a Jonas Maniaz

L’importanza della prevenzione

L’esponente di Airc raccomanda di affidarsi agli screening che, proposti gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale per alcune patologie e ad alcune fasce della popolazione, consentono di individuare lesioni precancerose e la presenza di un tumore quando è ancora allo stadio iniziale. L’adesione in Italia risulta ancora troppo bassa, sottolinea Maniaz, "visto che 7 persone su 10 non effettuano questo esame. Airc è molto attenta su questo, quindi non solo nel sostegno alla ricerca, ma anche nel raccomandare la prevenzione sempre e comunque, a tutti i livelli ed a ogni età.”

Non solo un lavoro, ma una passione

La Fondazione Airc per la ricerca sul cancro nasce nel 1965, conta su oltre 4 milioni di sostenitori, 20 mila volontari, 17 comitati regionali ed ha distribuito oltre un miliardo e 900 milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica, che garantiscono ad oltre 6 mila ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. L’esperienza personale di coloro che lavorano nell’associazione rappresenta una forte motivazione del suo operato. Jonas Maniaz, infatti, spiega come ogni volontario, come ciascun operatore, abbia una storia personale, dove “gioca un ruolo importante l'incontro diretto o indiretto con familiari e amici dei pazienti. Mai arrendersi". "Sappiamo – conclude - che grazie alla ricerca si può fare molto e quindi sostenerla diventa non tanto un lavoro, ma veramente una passione. Per questo motivo io sono molto contento ed orgoglioso di poter fare questo e di dare un piccolo contributo ed un aiuto a tutti gli italiani per guardare con speranza al futuro.”