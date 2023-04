L'Egitto e quei razzi da inviare segretamente in Russia

Il Washington Post rivela che il presidente egiziano Al Sisi ha recentemente ordinato di produrre fino a 40.000 razzi da mandare a Mosca. Viene citato un documento top secret pubblicato tra febbraio e marzo su Discord, una piattaforma statunitense. Il Cremlino e Il Cairo smentiscono

Vatican News

Le rivelazioni del Washington Post sulle manovre del presidente egiziano Al Sisi mettono in allarme le diplomazie internazionali, soprattutto quella americana. In un documento top secret citato dalla testata si fa riferimento al recente ordine in Egitto di produrre fino a 40.000 razzi da inviare segretamente alla Russia. Lapidario il capo del Pentagono Austin: “Continueremo a indagare e a esaminare ogni indizio”.

Gli Usa intenzionati ad indagare. Smentite da Il Cairo e Mosca

Chiara la determinazione statunitense a proseguire nelle ricerche finché non verrà fuori la fonte di questa notizia e la sua portata. Notizia che sia Mosca sia Il Cairo definiscono falsa. Intanto, il Segretario di Stato americano, Blinken, ha parlato con il ministro degli Esteri di Kyiv Kuleba sui “preparativi in corso per la controffensiva primaverile dell'Ucraina, comprese – ha detto - le promesse di assistenza alla sicurezza da parte di alleati e partner".

Borrell in Cina per chiedere facilitazione sulla pace

Sempre sul fronte diplomatico, l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Borrell, sarà in Cina da domani 13 aprile a venerdì 15 in una visita che ha l’obiettivo primario di chiedere a Pechino un ruolo "facilitatore" per la pace in Ucraina.

Leggi Anche 11/04/2023 La Russia: no al cessate il fuoco durante la Pasqua La pace appare ancora lontana in Ucraina. Continuano gli scontri armati e da parte russa si esclude la possibilità di una tregua pasquale

Nel frattempo, dal Canada arriva un nuovo sostegno militare al Paese, mentre il premier Trudeau sta imponendo sanzioni a nove entità legate al settore finanziario bielorusso. E anche la Serbia, unica nazione europea a rifiutarsi di sanzionare la Russia, ha accettato di fornire armi a Kyiv. Gli sviluppiu sul terreno sono concentrati sulla linea del fronte orientale bersagliate dalle forze russe. Il leader del gruppo di mercenari Wagner ha dichiarato che oltre l’80 per cento della città di Bakhmut da tempo assediata, è stato conquistato.