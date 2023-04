Le Moscerine tornano a volare

È stata presentata in conferenza stampa in Campidoglio la seconda edizione del Moscerine Film Festival, ospitata al Nuovo Cinema Aquila di Roma dal 4 al 7 maggio

Rosario Tronnolone – Città del Vaticano

Torna a Roma, dopo il successo dello scorso anno, il Moscerine Film Festival, il primo festival di cinema dedicato alle bambine e ai bambini da zero a dodici anni. L’Associazione Culturale Le Moscerine nasce nel 2014 come un progetto dedicato all’infanzia di educazione all’arte. Con laboratori scolastici di potenziamento della capacità creativa dei bambini (dedicati alla fotografia, al film-making, alla scenografia e al costume cinematografico), e la successiva apertura nel quartiere Pigneto di Roma di un’Accademia d’Arte, l’Associazione stimola nei bambini la ricerca della bellezza nel disegno, nella scultura, nella danza, nella cucina, e in ogni altra forma creativa.

Da zero a dodici anni

Nel 2022 nasce il Moscerine Film Festival, con l’intento di dare voce, attraverso il cinema, ad una fascia d’età, quella da zero a dodici anni, normalmente inascoltata e invisibile. L’esperienza di vedere il mondo attraverso il loro punto di vista nei filmati in concorso nella prima edizione, ha ricordato la madrina del festival Margot Sikabony, è stato arricchente e sorprendente per la sensibilità e l’emozione che traspare dalle immagini che i bambini stessi hanno catturato, e attraverso cui si raccontano. Il processo educativo è stato in qualche modo reciproco, perché anche per i genitori (e per gli adulti in generale) è stato importante comprendere come i bambini sentano e giudichino il mondo che li circonda.

Giuria di piccoli pazienti

La direzione artistica dell’edizione di quest’anno è affidata alla regista e formatrice Nina Baratta, e la giuria, presieduta dalla produttrice Maria Fares (“La gabbianella e il gatto”), conta tra i suoi componenti l’attrice Claudia Gerini, la vicedirettrice di Rai Kids Mussi Bollini e il giornalista Michele Santoro. Ad essa si affianca, ed è una novità di questa edizione, una Giuria d’eccezione composta dai giovanissimi pazienti di ospedali pediatrici italiani, tra cui il Bambin Gesù di Roma, che voterà e premierà attraverso la piattaforma Cinema in Ospedale.

Il Moscerine Film Festival si chiuderà con una grande festa finale domenica 7 maggio, ma sarà prevedibilmente una festa sin dall’inizio, con la presenza nella sala del Nuovo Cinema Aquila di tanti bambini entusiasti. La meraviglia che vedremo nei loro occhi e, attraverso i loro filmati, sullo schermo, restituirà a noi adulti qualcosa che sentiamo, con rimpianto, di aver perso per strada, e di cui abbiamo nostalgia.