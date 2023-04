Israele, razzi su Libano e Gaza

Sale la tensione in Medio Oriente, dal sud del Libano pioggia di razzi su Israele che risponde con l’artiglieria. Netanyahu: "Agiremo con determinazione contro gli estremisti"

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Un’operazione massiccia che porta molto probabilmente la firma di Hezbollah, anche se a eseguirla - dicono gli analisti - sarebbero stati gruppi palestinesi. Giovedì dal sud del Libano almeno 30 razzi sono stati lanciati nell’altra parte del confine. Erano 17 anni - dal conflitto del 2006 - che i villaggi della collina della Galilea non venivano presi di mirai così a lungo.

La risposta di Israele

Israele ha risposto con l’artiglieria, affermando di aver colpito obiettivi del gruppo militante palestinese Hamas nella parte meridionale del Paese dei Cedri e ha lanciato una serie di attacchi aerei su Gaza . L'IDF (Forze di Difesa Israeliane) ha dichiarato, in un comunicato, che "non permetterà all'organizzazione terroristica di Hamas di operare all'interno del Libano e riterrà lo Stato libanese responsabile di ogni fuoco diretto proveniente dal suo territorio".

Le parole di Netanyahu

"I nostri nemici non devono sbagliarsi, il dibattito interno in Israele non ci impedirà di agire contro di loro. Siamo tutti uniti". Con queste parole, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha spiegando come Israele, nonostante le tensioni e le proteste nel Paese per la riforma sulla giustizia, non abbia "alcuna intenzione di cambiare lo status quo sul Monte del tempio".

Il contesto

Lo scambio di fuoco si inserisce nel contesto della tesa situazione sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, dove, negli ultimi giorni, si sono verificati scontri violenti. In particolare, a scatenare la rabbia nella regione è stata l'incursione - mercoledì scorso - della polizia israeliana nella moschea di al-Aqsa: uno dei siti più sacri dell'Islam. Ampia la condanna da parte del mondo arabo e musulmano.

Le parole dell'Unifil

Libano e Israele "non vogliono una guerra", ha assicurato la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) dopo i contatti con le due parti. Le forze di pace hanno quindi invitato "a cessare ogni azione" su entrambi i lati del confine.