Gerusalemme: violenze alla moschea di al-Aqsa. Razzi palestinesi su Israele

Notte di scontri, quella appena trascorsa, tra polizia israeliana e decine di fedeli nella moschea di al-Aqsa a Gerusalemme. In risposta dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati alcuni razzi verso Israele, mentre le sirene di allarme missilistico sono risuonate in diversi centri urbani israeliani

Adriana Masotti – Città del Vaticano

A pochi giorni dalla Pasqua, la Spianata delle moschee a Gerusalemme, in particolare la zona antistante alla moschea di al-Aqsa, è stata teatro di violenti scontri tra polizia israeliana e fedeli palestinesi. I video che circolano sui social mostrano il duro intervento degli agenti di polizia israeliani contro i palestinesi. Gli scontri sono stati causati dall’irruzione dei poliziotti avvenuta questa notte all’interno della moschea di al-Aqsa, nella città santa. L'incidente ha scatenato un'ondata di proteste da parte dei palestinesi scesi subito in strada.

Leggi Anche 03/03/2023 Pace e giustizia in Terra Santa: l'appello dei Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme In una nuova dichiarazione, dopo l'acuirsi della violenza, gli esponenti cristiani della regione, chiedono "un'immediata attenuazione delle tensioni" e "la ricerca di una soluzione ...

La reazione di Gaza

In diversi centri urbani israeliani intorno alla Striscia di Gaza è suonato l’allarme missilistico e almeno 5 razzi hanno raggiunto il territorio israeliano provenienti dalla Striscia, amministrata dal movimento di Hamas. Al momento, non ci sono segnalazioni di vittime o danni. Reciproche le accuse: la polizia ha riferito di essere stata costretta a intervenire all’interno della moschea per evacuare alcuni “rivoltosi”. I palestinesi, invece, parlano di un’aggressione ingiustificata, mentre decine di fedeli erano raccolti nella moschea per trascorrere la notte in preghiera in occasione del Ramadan.

Leggi Anche 23/02/2023 Gravi tensioni in Cisgiordania: raid israeliano. 11 morti a Nablus Un raid militare israeliano ha provocato ieri 11 morti e un centinaio di feriti a Nablus, roccaforte palestinese nel nord della Cisgiordania. Da questa mattina si susseguono ...

Rischio di una nuova intifada

Immediata la condanna delle autorità palestinesi. Hamas ha denunciato l'azione come "un crimine senza precedenti". Il portavoce del presidente Abbas, ha avvertito Israele che quanto successo “supera di gran lunga tutte le linee rosse e porterà a una riesplosione del conflitto". Il ministero degli Esteri giordano ha condannato gli scontri, mentre l'Egitto ha chiesto l'immediata cessazione del “palese attacco ai fedeli musulmani” da parte delle forze di polizia di Israele. Secondo fonti di agenzia, dall'inizio dell'anno almeno 88 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano, mentre gli attacchi palestinesi hanno provocato la morte di 15 persone.