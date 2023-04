A Villa Borghese di Roma la Terra fa festa con sport, dibattiti e musica

Tanto gioco, divertimento ma anche educazione per tutte le età in una domenica di splendido sole nel Villaggio della Terra, allestito da Earth Day Italia, con attività organizzate dalle associazioni sportive e di volontariato italiane e mondiali. Al Galoppatoio e sulla Terrazza del Pincio si prosegue fino al 25 aprile con oltre 600 eventi per ricordare l'impegno di ciascuno a custodire il grande dono del Creato