La celebrazione della prossima Giornata mondiale della Terra: dalle parole ai fatti

A Roma presso la sede del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo la presentazione delle manifestazioni promosse in Italia in occasione della 53.esima Giornata mondiale della Terra il prossimo 22 aprile. Evento principale il "Villaggio per la Terra", dal 21 al 25 nella capitale, con un programma fitto di appuntamenti tra ambiente, sport, spettacolo e cultura , incontri istituzionali, forum e laboratori ludici e didattici dedicati ai più piccoli

Adriana Masotti - Città del Vaticano

E' la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi Membri: la Giornata mondiale della Terra, giunta alla sua 53.esima edizione, torna quest'anno a richiamare l'attenzione di istituzioni e società sui temi dell'ecologia sempre più connessi a quelli del lavoro, dello sviluppo, della salute, dell'alimentazione e alla stessa sopravvivenza della Terra e dei suoi abitanti.

L'iniziativa di Earth Day Italia e Movimento dei Focolari

Alla conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sede del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme - UNDP), la presentazione degli eventi celebrativi della Giornata che avranno luogo in Italia dal 21 al 25 aprile. Decine saranno, in particolare, quelle promosse o patrocinate da Earth Day Italia attraverso una fitta rete di collaboratori. Fiore all'occhiello l'iniziativa Villaggio per la Terra che dal 2016 si svolge nello spazio di Villa Borghese a Roma. L'evento, organizzato insieme al Movimento dei Focolari, è stato infatti definito dall’Earth Day Network di Washington come una delle più importanti iniziative a livello mondiale per la tutela del Pianeta e lo sviluppo di una forte coscienza ecologica.

In ottobre a Roma Youth4Climate

Nell'incontro di oggi con i giornalisti si è parlato anche dell'evento internazionale di preparazione dei giovani alla COP28, mentre il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha annunciato il prossimo appuntamento di Youth4Climate, che ad ottobre vedrà protagonisti 150 giovani provenienti da tutto il mondo, selezionati sulla base delle loro proposte progettuali su temi come energia, educazione, resilienza urbana e sistemi alimentari. “L’evento Youth4Climate di quest’anno a Roma, organizzato in collaborazione con l'United Nations Development Programme - ha detto Pichetto - mira ad offrire ai giovani un’esperienza stimolante finanziando i loro progetti innovativi, potenziando le loro capacità e coinvolgendoli attivamente nel trovare soluzioni per affrontare la crisi climatica”.

Il programma offerto dal Villaggio per la Terra

Il Villaggio per la Terra si terrà quest'anno dal 21 al 25 aprile e ospiterà oltre 600 eventi. Fulcro dell'iniziativa saranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, approfonditi attraverso 17 piazze multimediali guidate da giovani universitari di diversi atenei coordinati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. A fianco di un denso programma di talk show, si esibiranno street artists di fama internazionale con la realizzazione di opere sul tema ambientale. Ad animare il Villaggio numerosissime attività tra le quali: Il Parco Biodiversità dei Carabinieri forestali; il Villaggio sportivo con oltre 30 discipline sportive curate da federazioni, associazioni e gruppi sportivi; il Villaggio della scienza con la partecipazione di vari enti nazionali di studio, ricerca e tutela dell'ambiente. Tutto potrà essere fruito gratuitamente. Accessibilità e sicurezza saranno garantite ai 200 mila visitatori attesi grazie al contributo delle Misericordie, fanno sapere gli organizzatori.

Arisa e Leo Gassmann, di lato in piedi Antonia Testa e Pierluigi Sassi

Sassi: è tempo di passare decisamente all'azione

Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia e Antonia Testa del Movimento dei Focolari, co-fondatrice degli eventi celebrativi di Earth Day in Italia, presentano i contenuti e gli obiettivi del Villaggio per la Terra e anche della Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet che prevede 16 ore di contenuti live dalla Nuvola di Fuksas, centro congressi della capitale, trasmessi in diretta su RaiPlay e in differita sul sito www.vaticannews.va. Ai nostri microfoni Sassi insiste sulla necessità di andare oltre l'impegno di sensibilizzazione sui temi ambientali per passare all'azione, dando visibilità a ciò che già è il presente per tanti: aziende, comunità, singole persone nel mondo. Ci sono molti comportamenti che ciascuno di noi può mettere in atto per dare il suo contributo. "Io ho venduto la mia auto - racconta - pensavo fosse una scelta impossibile, invece ho visto che si può fare e con questo gesto mi sono sentito più libero".

Inguscio: dobbiamo lavorare con i giovani

A fare da padrone di casa ai giornalisti presenti Agostino Inguscio, coordinatore del Rome Centre for Climate Action and Energy Transition di UNDP che commenta l'iniziativa del Villaggio per la Terra e sottolinea l'importanza di lavorare con i giovani per la salvaguardia del pianeta:

Arisa: la tutela dell'ambiente è una priorità

Madrina del Concerto per la Terra, che si terrà alle ore 21 del 22 aprile alla Nuvola di Fuksas e in onda su RaiPlay, sarà la cantante Arisa. Vi parteciperà anche il cantautore Leo Gassmann, portavoce delle urgenti richieste dei giovani sulla questione ambientale. Nell'intervista Arisa parla della sua preoccupazione per la nostra casa comune e della responsabilità che sente di di lanciare, attraverso la sua notorietà, un messaggio di attenzione alla bellezza e alle risorse che la natura ci regala.