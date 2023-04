Villaggio per la Terra, lo spazio per costruire insieme un mondo migliore

Laboratori, sport, talk, cultura e divertimento per tutti. Apre le porte sotto uno splendido sole, dal 21 aprile, l'ottava edizione del Villaggio per la Terra che torna in presenza al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio a Roma, dopo la pausa imposta dalla pandemia. L'occasione è la Giornata mondiale della Terra. Fino al 25 aprile oltre 600 gli eventi nei linguaggi più diversi per ricordare l'impegno di ciascuno a custodire il dono più grande, il Creato