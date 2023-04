Nel Mediterraneo ancora naufraghi in pericolo

Nelle acque internazionali di competenza di Malta, 500 migranti sono a rischio su una piccola imbarcazione partita dalla Libia e in balia del mare grosso. Lo ha segnalato l’Ong Alarm Phone che ha chiesto alle autorità competenti di intervenire senza ritardo. Intanto questa mattina una nave con 92 naufraghi è arrivata nel porto di Salerno

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

È stato ristabilito il contatto, ma è ancora in mare la motopesca avvistata ieri sera in pericolo nel Mediterraneo centrale. L’imbarcazione procede verso nord con il motore ancora funzionante, si trova nella Sar di Malta, rettangolo virtuale entro cui le operazioni di ricerca e salvataggio in mare competono alle autorità di La Valletta.

Forti preoccupazioni

Alarm Phone, che ha ricevuto l’SOS dei migranti, è preoccupata per le loro vite, considerate le avverse condizioni del mare. Il Centro di soccorso di Roma, contattato dall’ONG, ha risposto di avvertire le autorità maltesi, perché competenti in quell’area. La Valletta se n’è assunto il coordinamento. Il recupero tuttavia è reso difficile dalle condizioni meteorologiche che continuano a essere pessime con onde altre fino 3 metri e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notte a proteggere la barca sono giunti due mercantili e la nave Geo Berents di Medici senza frontiere. In questo contesto la premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi un vertice di governo, mentre al Senato dovrebbe entrare nel vivo l'esame del nuovo decreto migranti.

Abbiamo il dovere di chiederci che cosa fare



"Occorre non criminalizzare la povertà, occorre che l'Europa affronti seriamente il problema dell'immigrazione e che l'Italia continui a fare la sua parte nell'accogliere" così dichiara all'Ansa don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. "Ma bisogna trovare urgentemente la modalità di affrontare questo nodo perché non si può continuare a respingere, non si può criminalizzare di fatto le Ong". "Abbiamo il dovere di chiederci che cosa fare, non di rincorrere i problemi ma di trovare delle soluzioni che aiutino, per chi è possibile nei propri contesti, per chi non è possibile trovare il modo di accoglierli in altri contesti. L’Italia è sempre stata molto generosa. È l'Europa nel suo insieme che deve fare questa grande riflessione", ha spiegato don Ciotti.



Buone le condizioni dei naufraghi di Lampione

Nel frattempo i medici del poliambulatorio di Lampedusa stanno visitando alcuni tra i 32 naufraghi tratti in salvo ieri sera dalla Guardia costiera nello scoglio di Lampione, nei pressi dell’isola siciliana. Salvataggio reso possibile grazie ai diversi voli di elicotteri. Tra i naufraghi c'è anche una donna incinta e secondo i medici lei e il figlio sono in buone condizioni.



Nave umanitaria arrivata nel porto di Salerno con 92 naufraghi a bordo

Ed è di questa mattina la notizia dell'arrivo nel porto di Salerno dell'Ocean Viking, a bordo della quale ci sono novantadue persone, tra cui nove donne, quarantotto minori non accompagnati e tre accompagnati da familiari. I naufraghi sono stati soccorsi nel pomeriggio di sabato scorso mentre navigavano su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. "Sono esausti e alcuni hanno delle ustioni provocate dal carburante", aveva spiegato Sos Mediterranea. Immediatamente dopo il soccorso, alla nave umanitaria è stata assegnato il porto di Salerno come sicuro per lo sbarco, a 880 chilometri di distanza dall'area delle operazioni. Una traversata resa difficoltosa dalle pessime condizioni meteomarine.

L'odissea di un ragazzo

"I sopravvissuti stanno cercando di riprendersi sul ponte, tra venti forti e pioggia", spiegano i soccorritori. Tra loro c'è Amadou, diciassette anni, uno dei tanti minori che hanno affrontato il viaggio da soli. "Sono arrivato in Libia a dodici anni dopo che i miei genitori hanno divorziato - ha raccontato al team di Ocean Viking -. Non c'è posto per me a casa in Guinea Conakry". Amadou ha tentato di raggiungere l'Italia per quattro volte e per tre è stato catturato e riportato nei centri di detenzione.