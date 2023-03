Ucraina, Biden: nessuna arma cinese in Russia. Allarme della Croce Rossa a Bakhmut

Il presidente degli Stati Uniti in Canada ribadisce l'unità della Nato, mentre le diplomazie internazionali pronte a visitare Pechino dopo la visita di Xi Jinping a Mosca. Sul terreno allarme della Croce rossa per la vita di anziani e disabili nella cittadina assediata

Michele Raviart - Città del Vaticano

La Cina non ha finora fornito nessuna arma alla Russia nonostante i timori espressi dai Paesi occidentali che sostengono l’Ucraina. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in visita in Canada. Biden ha anche ribadito l’unità della Nato: "un attacco contro uno è un attacco contro tutti", ha affermato, mentre Svezia, Norvegia e Finlandia hanno annunciato di voler unificare le loro forze aeree in funzione anti russa.

Le diplomazie europea in visita a Pechino

A Pechino, intanto, è attesa la prossima settimana la visita del premier spagnolo Sanchez e successivamente, a inizio aprile, quella del presidente francese Macron, che sarà accompagnato dalla presidente della Commissione Europea Von der Leyen. Si discuterà del piano di pace proposto da Xi Jinping a Putin durante la sua visita a Mosca.

In diecimila rischiano la vita a Bakhmut

Intanto in Ucraina la Croce Rossa lancia l’allarme su dieci mila civili, soprattutto anziani e disabili, che stanno lottando per sopravvivere nella cittadina assediata di Bakhmut. Sette, invece i civili uccisi dai missili russi nel nord e nell’est del Paese. Obiettivo di Mosca, ha affermato Putin, è creare una zona demilitarizzata intorno alle aree annesse.