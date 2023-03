A Milano inaugurata "Casa Frizzi" per accogliere le famiglie di bimbi in ospedale

Oggi il taglio del nastro ufficiale, a meno di un anno dalla posa ufficiale della prima pietra. La struttura, inserita nel Progetto dei Piccoli di Unitalsi, pronta per accogliere sei nuclei familiari. Alla cerimonia presenti l'arcivescovo Mario Delpini e il sindaco Giuseppe Sala

A meno di un anno dalla posa ufficiale della prima pietra della Casa Fabrizio Frizzi, oggi 24 marzo, in via Amadeo 90 a Milano si è tenuto il taglio del nastro ufficiale della struttura che, inserita nel Progetto dei Piccoli di Unitalsi, è pronta per accogliere sei nuclei familiari dei bambini in cura, lontano da casa, nei nosocomi milanesi. "C’eravamo lasciati un anno fa parlando del significato del dono. Oggi siamo qui, numerosi, per celebrare e festeggiare la grazia del dono: il dono che è questa casa, l’intreccio di doni che l’ha resa possibile", ha detto Vittore De Carli, già presidente di Unitalsi Lombarda e promotore del progetto che, nel suo intervento ha rivelato di essere reduce da un recente ricovero dopo un arresto cardiaco che lo ha riportato a vivere "quello che avevo già vissuto otto anni prima, seppure in forma minore, facendomi capire che nella vita non si è mai soli, anche quando abbiamo dei momenti molto difficili. Questo testo l’ho preparato dalla mia camera d’ospedale. E lasciatemi dire: oggi è una giornata di grande festa. La presenza di Carlotta (vedova di Fabrizio Frizzi, ndr), innanzitutto: mi fa sentire ancora più vicino l’uomo, l’amico Fabrizio Frizzi, che è stato con me il promotore di questa casa".

Un messaggio di altruismo

Alla cerimonia che si è tenuta nel vicino santuario della Madonna delle Grazie all’Ortica, in zona Lambrate, monsignor Dario Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia della Scienze, ha letto il messaggio inviato da Papa Francesco che parla di un "sogno" che oggi si realizza. Di “sogno” ha parlato anche il presidente di Unitalsi Lombarda, Luciano Pivetti, il quale ha sottolineato anche come i volontari unitalsiani "non sono più solo quelli dei treni bianchi, siamo cresciuti e ora siamo una presenza viva sul territorio per intercettare le fragilità". All’insegna del “grazie” l’intervento di Carlotta Mantovani Frizzi che ha rivolto il suo ringraziamento, oltre a De Carli, anche all’architetta Sara Ugazio (curatrice del progetto di ristrutturazione della struttura e volontaria Unitalsi) al sindaco di Milano e all’arcivescovo Delpini presenti alla cerimonia e a tutti volontari: "C’è un messaggio forte di altruismo, generosità e speranza, lo stesso che aveva mio marito", ha sottolineato.

Delpini: la dinamica della generosità

Nel suo intervento l’arcivescovo Mario Delpini, che ha poi benedetto la "Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi" ha voluto spiegare il suo “metodo del metro quadro”. "Se mi chiedessero di strappare le erbacce da tutta la Pianura Padana la vedrei come un’impresa impossibile, ma se mi dicessero: 'Hai un metro quadro tienilo pulito', questo riesco a farlo", ha detto, ricordando che "Casa Frizzi non risolverà tutti i problemi, però questa sua presenza nel cuore della città è stato un impegno che ha richiesto tempo, si è realizzato e questo perché è realizzabile". Per Delpini la logica del metro quadro è la "logica del volontariato, è la dinamica della generosità che non pretende di risolvere tutti i problemi del mondo. Noi siamo qui non solo per applaudire, ma per dire: 'Curerò il mio metro quadro così che i frutti siano per tutti".

Sala: una lezione per tutti

Da parte sua il sindaco Giuseppe Sala nel suo intervento oltre a ringraziare quanti hanno permesso questa realizzazione ha voluto ricordare la velocità di realizzazione, il suo andare incontro a un bisogno reale e come soprattutto sia un segno importante, una lezione per tutti. Gli ultimi a prendere la parola sono stati il presidente di Bcc Milano, Giuseppe Maino tra i sostenitori del progetto e il vicepresidente nazionale di Unitalsi Cosimo Cilli che ha ricordato la genesi del Progetto Piccoli di Unitalsi, già presente a Roma, Genova e Napoli e ora anche a Milano.