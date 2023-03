MONDO arte

Un concerto per i bambini e la pace in Ucraina

L'appuntamento straordinario che apre il mese di marzo, organizzato da Domus Artium a Roma, ha in sé una valenza fortemente simbolica in un momento in cui l'Europa e il mondo stanno vivendo con la minaccia di un conflitto globale

Pierluigi Morelli - Città del Vaticano Questa sera, a Roma, mercoledì primo marzo, alle ore 19,30 si terrà un concerto straordinario inserito nel cartellone della prestigiosa stagione di Domus Artium, un festival musicale all’interno di splendide dimore e palazzi storici con concerti di artisti di fama internazionale, nato da un’idea di Barrett Wissman. L’evento è stato pensato per raccogliere fondi a favore di Save the Children che, dal 2014, opera sul territorio ucraino portando aiuti e sostegno ai bambini, maggiori vittime innocenti della guerra. La location del concerto sarà la Sala della Crociera del Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano 27, e vedrà esibirsi uno dei maggiori violinisti viventi, Maxim Vengerov, in trio con la violoncellista Nina Kotova, che è anche Direttrice artistica di Domus Artium, e con il pianista ucraino Vadim Khodolenko, con musiche di Rachmaninov, Franck e Shostakovic. L’ingresso al concerto sarà gratuito, ci si può prenotare scrivendo a info@domusartium.org, mentre il biglietto-donazione sarà possibile acquistarlo qui.

