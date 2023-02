Il Parlamento Europeo chiede più mezzi aerei per l'Ucraina

Per Strasburgo devono essere forniti più aerei e jet a Kyiv. Oggi l'incontro tra Putin e Lukashenko, con il presidente bielorusso che invita Biden a Minsk "per trattare sulla pace". Sul terreno almeno cinque le vittime nella zona residenziale di Bakhmut

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Il Parlamento europeo ha chiesto in una risoluzione - approvata con 444 voti a favore, 26 contrari e 37 astenuti - di fornire all'Ucraina tutto il sostegno militare necessario. Nel testo il Parlamento Europeo invita la Commissione a "prendere in seria considerazione la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e un aumento delle munizioni. La risoluzione chiede di utilizzare i beni russi congelati dall'Ue per ricostruire l'Ucraina, rafforzare le sanzioni contro Mosca e i suoi alleati e avviare i negoziati di adesione con Kyiv quest'anno.

Vittime tra i civili

Le forze russe hanno colpito una zona residenziale a Bakhmut, nell'oblast di Donetsk. Lo riferisce The Kyiv Independent che cita l'ufficio del procuratore generale. L'attacco ha ucciso cinque persone, ne ha ferite almeno nove e ha danneggiato molti edifici residenziali. Una coppia residente nel villaggio di Zmiivka e una donna anziana sono rimaste uccise dal fuoco dell'artiglieria russa nella regione di Kherson. Lo riportano diversi siti citando informazioni delle autorità regionali.

L'incontro tra Putin e Lukashenko

Il presidente russo Vladimir Putin incontra oggi a Mosca il suo omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino. "Si prevede di prendere in considerazione le questioni chiave dell'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-bielorusse di partenariato strategico e alleanza, nonché la cooperazione per l'integrazione nel quadro dello Stato dell'Unione", riferisce il servizio stampa. Intanto Lukashenko lancia un messaggio alla Casa Bianca: “Biden – dice – venga qui in Bielorussia per un vertice a tre con Putin”.

I crimini russi

Il perseguimento dei crimini russi in Ucraina, le sanzioni, il congelamento e la confisca degli asset russi. Questi i dossier che saranno discussi domani dal procuratore generale ucraino, Andriy Kostin, nel suo incontro odierno con il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders. I due parteciperanno inoltre ad una sessione di lavori della task force per il congelamento e la confisca istituita nel marzo 2022 che ha contribuito a bloccare finora quasi 21,5 miliardi di euro di beni privati russi e bielorussi in Ue. La task force, istituita dalla Commissione europea, mira a coordinare a livello Ue l'attuazione del congelamento dei beni di oligarchi russi e bielorussi presenti nella blacklist. Della task force, incaricata anche di valutare le possibilità di confisca degli asset come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina, fanno parte la Commissione, gli Stati membri, nonché i rappresentanti di Europol ed Eurojust. La task force coopera regolarmente con i partner internazionali, in particolare con la task force ucraina e la task force 'Élite, proxy e oligarchi russi' a livello di G7.