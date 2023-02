La devastazione in Turchia (ANSA)

Terremoto, appello Onu: non sia imposta alcuna restrizione agli aiuti

Appello umanitario delle Nazioni Unite da 397 milioni di dollari per la popolazione della Siria che coprirà un periodo di tre mesi. L’Onu stima che oltre 6.500 persone siano state uccise e 10.000 ferite in tutte le aree della Siria. Il presidente turco Erdogan parla di quasi 35.000 vittime in Turchia

Vatican News "La sofferenza umana di questo epico disastro naturale non dovrebbe essere aggravata da ostacoli creati dall'uomo su accesso, finanziamenti, rifornimenti". È l’appello dell’Onu che insiste affinché non sia imposta alcuna restrizione per l’arrivo degli aiuti. Questo è un momento “di unità e di umanità comune", ha scandito il segretario generale Guterres. Leggi Anche 14/02/2023 Terremoto in Turchia e Siria: trovati tre superstiti tra le macerie Ad oltre una settimana dal sisma si trovano ancora persone sopravvissute al crollo dei palazzi. 35 mile le vittime accertate mentre la Siria apre due valichi al confine con la ... In Siria la situazione è drammatica poiché "non sono state inviate attrezzature nel nord del Paese", le squadre di soccorso locali hanno potuto perlustrare solo il 5% delle aree colpite. I vigili del fuoco del team spagnolo di soccorritori arrivati in Turchia, hanno denunciato al rientro che gli edifici vengono demoliti prima ancora che sia completato il recupero dei sopravvissuti.

Ma intanto giungono anche notizie che sanno di veri miracoli: a oltre 200 ore dal disastro, continuano infatti ad essere estratti corpi vivi: una donna di 77 anni è stata salvata dalle macerie in Turchia 212 ore dopo il sisma.