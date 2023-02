Conflitto in Etiopia, nel futuro del Tigray la speranza di una pace durevole

Etiopia: profughi in fuga dal conflitto nel Tigray (AFP or licensors)

Da novembre 2020 è proseguito ininterrottamente il conflitto etiope, che vede protagoniste le forze governative da una parte, e quelle del Fronte di liberazione del Tigray dall’altra. La situazione si sta lentamente stemperando con la messa in atto delle clausole dell’accordo di pace stipulato lo scorso novembre

Gabriele Rogani – Città del Vaticano

Una tragedia che da più di un anno ha fatto registrare decine di migliaia di morti, che si aggiungono ai circa due milioni di civili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Si tratta della guerra scoppiata a novembre 2020 tra l’esercito di Addis Abeba e i miliziani indipendentisti del Fronte di Liberazione dei Popolo del Tigray. Due anni di guerra e di conflitto, al quale si è cercato di porre rimedio con l’accordo dello scorso novembre: ripristino dell’ordine pubblico e dei servizi, oltre che forniture umanitarie e protezione dei civili. L’obiettivo principale è la conclusione del conflitto, perseguito attraverso un graduale programma di disarmo.

Le forze indipendentiste del Tigray cominciano a ritirarsi dal fronte Tadesse Wereda, comandante in capo del Fronte popolare di liberazione del Tigray (TPLF), annuncia, via Facebook, il ritiro di oltre la metà dei miliziani dalla linea del fronte.

I tempi dell’attuazione delle clausole

Per giungere ad una svolta positiva e finalmente di pace, fondamentale è il rispetto delle clausole contenute nell’accordo, raggiunto nel novembre scorso a Pretoria, tra le due parti coinvolte. La normativa è stata sì rispettata, ma più lentamente del previsto, come afferma l’esperto di Africa Luciano Ardesi nell’intervista a Radio Vaticana. Vatican News: “Il ritiro delle truppe straniere, ovvero eritree, non è stato ancora completato, ma per il momento non ci sono scontri sul terreno ed è questo probabilmente l’unico aspetto positivo”.

A spaventare non sono le clausole presenti nell’accordo, che sulla carta rappresenta una vera e propria svolta, quanto più capire come e se verrà attuato. Le premesse sono quelle di una pace durevole, sperando che questa non venga disturbata dalle numerose tensioni di carattere regionale. “Il 6 febbraio scorso si è tenuto un nuovo referendum per istituire un altro Stato federale. E’ un tentativo di diminuire le tensioni di carattere etnico. L’Etiopia è un mosaico di 80 gruppi etnici, ed è chiaro che in qualsiasi momento può scoppiare una nuova scintilla di violenza le cui prospettive e i risultati sono molto imprevedibili”, spiega ancora Ardesi.

Tiene ancora banco la questione legata agli aiuti umanitari

Intorno a metà gennaio sia l’Onu che il Programma alimentare mondiale (Wfp) avevano ammonito in merito ad un disastro umanitario in corso nel Tigray, facendo riferimento alle ultime scorte in termini di risorse quali cereali o legumi. “Gli aiuti umanitari arrivano con difficoltà, tenuto conto anche del fatto che la guerra ha provocato una serie di drammatiche criticità di proporzioni indicibili”, conclude Ardesi.