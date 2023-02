Edith Bruck: “Difficile immaginare un mondo in pace, ma c’è sempre una luce”

A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, la scrittrice sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz si sofferma, nel podcast “Le chiavi di Pietro”, sulla follia della guerra. Papa Francesco ne ha parlato più volte, evidenziandone l’insensatezza ed invitando gli uomini a curare le ferite dell’odio

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Nella voce ferma di questa donna minuta e apparentemente fragile si avverte una nota che sa di rammarico. È un’impressione ma arriva quando, nel vocale WhatsApp che Edith Bruck ci ha inviato, c’è un passaggio che fa pensare: “Quello che ho visto non si potrà mai fino in fondo raccontare”. Lei, scrittrice e poetessa ungherese, è anche un’instancabile testimone della Shoah a cui, realizzando il podcast Le Chiavi di Pietro, dedicato alle parole del Papa, abbiamo pensato per ascoltare come si vive una volta che si incrocia la follia della guerra. Un copione che allora, nel corso della Seconda Guerra mondiale, come oggi si ripete identico per l’Ucraina.

“Tutte le guerre ci riguardano”

Ascoltare Edith Bruck significa ascoltare le parole di una donna saggia: lei che a soli 13 anni, nel 1944, venne portata, insieme ai suoi genitori e ai suoi due fratelli, nei lager di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. In questi luoghi dell’orrore perde gli affetti più cari. Sopravvivere ad un’esperienza simile investe della responsabilità di testimoniare, di dire ad un mondo sordo e incapace di trarre insegnamenti dal passato che la guerra è una insensata follia. “Io penso – spiega Edith Bruck - che l'uomo nasca con un pizzico di follia”. Parole che fanno subito tornare con la memoria a quando aveva 8-9 anni e la mamma diceva che “un uomo non fa altro che segare l'albero sul quale vive”. “Non capivo allora cosa significasse questo. Ma posso affermare che da quanto sono al mondo, da oltre 90 anni, c’è sempre stata una guerra, sempre ininterrottamente da qualche parte. E credo che tutte le guerre ci riguardino, non soltanto quelle che sono dietro la porta vicino a noi, ma tutte”.

Nessun insegnamento dalla mostruosità

“A me che importa” è la frase che Papa Francesco, amico della Bruck, nel 2014 ripete nell’ omelia della Messa celebrata, nel centenario dell’inizio della Prima Guerra mondiale, nel Sacrario militare di Redipuglia, in provincia di Gorizia. Un immenso mausoleo a cielo aperto nel quale sono custodite le salme di 100mila caduti. “A me che importa?” è la domanda che viene pensando alle vite strappate al futuro e che cela una domanda di senso dinanzi all’orrore. “Credo che l'uomo non abbia pace – aggiunge Bruck - perché sa che deve morire e lotta contro la morte, uccidendo. L'uomo più uccide e più, in qualche misura, muore dentro, lentamente”.

Uccidere e morire ingiustamente. Le parole diventano ganci per afferrare quello che si vorrebbe dimenticare. “È inimmaginabile – afferma la scrittrice - quello che ho visto io, quello di cui è capace un uomo. Naturalmente io parlo della Seconda Guerra mondiale: sono stata ad Auschwitz, sono sopravvissuta - non so come, forse per miracolo - quello che ho visto non si potrà mai fino in fondo raccontare. Quello che è in grado di fare un essere umano contro un altro essere umano, è una cosa che da sempre, ovunque c'è la guerra, mi offende e in qualche maniera mi ferisce. Perché l'uomo non migliora ma ricomincia da capo, e non impara dai propri misfatti, dalle proprie mostruosità che fa oggi e ha fatto ieri e sicuramente farà anche domani”.