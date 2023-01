Fratellanza umana, il Premio Zayed a Sant’Egidio e alla keniota “Mama Shamsa”

Annunciati oggi i vincitori della quarta edizione del riconoscimento, che premia i contributi di persone e organizzazioni al progresso dell'umanità e alla convivenza pacifica, e celebra il Documento sulla Fratellanza Umana, firmato il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar. Premiata la Comunità di Trastevere, con sedi in 73 Paesi, e la pacificatrice keniota che strappa i giovani da violenza e crimine

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

I co-vincitori del Premio Zayed 2023 per la Fratellanza Umana sono la Comunità di Sant’Egidio e la pacificatrice keniota “Mama Shamsa”. Sono stati annunciati oggi dalla commissione giudicatrice e saranno premiati sabato 4 febbraio, Giornata Internazionale della Fratellanza Umana e quarto anniversario della firma dello storico Documento ad Abu Dhabi da parte di Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, che il riconoscimento intende celebrare. Il Premio, giunto alla quarta edizione, si legge nel comunicato della commissione, “ha scelto i due co-vincitori per il loro contributo alla costruzione di un mondo più pacifico e compassionevole attraverso l'avanzamento dei valori della fratellanza umana e l'esempio ispiratore della promozione della coesistenza pacifica”. Il Premio, con sede ad Abu Dhabi, è indipendente e in memoria del fondatore degli Emirati Arabi Uniti, Zayed bin Sultan Al Nahayan.

La missione per la pace e i diritti di Sant'Egidio

La Comunità di Sant'Egidio, movimento laicale di ispirazione cristiana con sede a Roma, impegnato sin dalla sua fondazione in azioni umanitarie, con uffici di rappresentanza in 73 Paesi in Europa, Africa, Stati Uniti e Asia, è stata premiata, recita il riconoscimento, "per il suo contributo al successo dei negoziati di pace e alla risoluzione dei conflitti attraverso la diplomazia religiosa e il dialogo interculturale, promuovendo la pace in diversi luoghi del mondo, dal Guatemala al Mozambico”. I suoi membri forniscono inoltre servizi di solidarietà alle comunità locali in diverse parti del mondo. “In particolare, continua ad assistere i rifugiati e a sostenere la loro integrazione nelle società ospitanti attraverso l'iniziativa ‘Corridoi umanitari’, che estende il sostegno anche alle comunità più povere del mondo”.

"Mama Shamsa" e il suo impegno per i giovani kenioti

Attivista della comunità e costruttrice di pace in Kenya, Shamsa Abubakar Fadhil - conosciuta come "Mama Shamsa" - è stata premiata “per aver aiutato i giovani in Kenya e averli salvati dalla violenza, dal crimine e dall'estremismo, fornendo loro consulenza, assistenza e formazione”. La signora Abubakar Fadhil ha condotto importanti campagne in Kenya e in tutta l'Africa “per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne e sull'emancipazione femminile e giovanile”.

I membri della commissione giudicante

Il premio di quest'anno è stato assegnato da una commissione giudicante indipendente, composta da esperti internazionali nella promozione della pace e dei diritti umani, come il sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Alto rappresentante per l'Alleanza delle Civiltà Miguel Ángel Moratinos; l'ex vicepresidente della Costa Rica Epsy Campbell Barr; l'associazione Pro Prolife e il gruppo di lavoro di Campbell Barr; il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione presso la Santa Sede cardinale Luis Antonio Tagle; il Premio Nobel per la Pace 2014 e attivista per i diritti dell'infanzia Kailash Satyarthi; il Premio Nobel per la Pace 2015 e imprenditore Ouided Bouchamaoui; e il segretario generale del Premio Zayed per la Fratellanza Umana e segretario generale del Consiglio Musulmano degli Anziani giudice Mohamed Abdelsalam.