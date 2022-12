Vietnam, il presidente si congratula con la comunità cattolica

Apprezzamento, in occasione dell'approssimarsi al Natale, è stato manifestato dai vertici del Paese asiatico nei confronti dei fedeli cattolici impegnati in una vasta opera caritativa a sostegno dei più poveri. Particolare motivo di compiacimento è stato espresso sul modo di fronteggiare la pandemia e di contribuire allo sviluppo sociale della nazione

In occasione del Natale, ieri sabato 17 dicembre, il presidente del Vietnam Nguyen Xuan Phuc ha fatto giungere all'arcidiocesi di Hanoi e al Comitato di solidarietà cattolica del Paese asiatico, il suo messaggio di apprezzamento per l'attività svolta. Nel contempo, il presidente del Fronte della Patria del Vietnam, Da Van Chien, si è recato in visita natalizia presso la sede episcopale della diocesi di Vinh, nella provincia centrale di Nghê An. Il capo dello Stato ha sottolineato il contributo della comunità cattolica in tutto il Paese, in particolare nella capitale, all'opera di assistenza sociale attraverso attività caritatevoli. Ha inoltre elogiato la partecipazione attiva di tutte le persone, compresi i cattolici, nella lotta contro la pandemia così come nello sviluppo socio-economico nazionale e nell'opera di integrazione internazionale.

Le condizioni per la libertà religiosa

In questa occasione, il presidente Nguyen Xuan Phuc ha affermato che il Partito Comunista e lo Stato rispettano e garantiscono costantemente la libertà di credo e di religione del popolo, salvaguardano i diritti e gli interessi legittimi dei fedeli e, come riporta Le courrier du Vietnam, creano le condizioni per la libertà religiosa. Da parte sua, l'arcivescovo Vu Van Thien ha espresso la sua gioia per il miglioramento della posizione del Paese nell'arena internazionale e per i risultati socio-economici nazionali, in particolare si è compiaciuto per il contributo della comunità cattolica vietnamita. Congratulandosi con il Comitato di solidarietà cattolico del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha elogiato il suo contributo nell'aiutare la comunità cattolica a partecipare ai movimenti per l'eliminazione della povertà.