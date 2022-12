Le città al buio (AFP or licensors)

Ucraina, massicci attacchi missilistici nella regione di Kharkiv. Appelli a rimanere nei rifugi

Esplosioni udite nel centro di Kiev e interruzioni di corrente segnalate in diverse località del Paese. "Non lasciate i rifugi! L'attacco alla capitale è ancora in corso!" ha scritto il sindaco di Kiev su Telegram. I suoi omologhi di Kharkiv (nord-est) e Poltava (centro-est) hanno annunciato che le loro città sono rimaste senza elettricità in seguito ai bombardamenti del mattino presto. Intanto l'Ue stanzia 18 miliardi per l'assistenza alla popolazione nel 2023

Vatican News Proseguono senza tregua gli attacchi russi in Ucraina. Il governatore di Zhytomyr, nell'ovest dell'Ucraina, ha avvisato i cittadini della minaccia di un "massiccio attacco missilistico". Le sirene stanno risuonando anche a Kiev e nelle regioni di Kharkiv, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad. Gli occupanti praticano esami medici su 40 bambini per inviarli in 'campi' Il governatore dell'oblast di Mykolaiv Vitaliy Kim ha riferito che le forze russe hanno lanciato circa 60 missili. L'amministrazione comunale della capitale ha chiesto ai residenti di correre nei rifugi. Lo riferiscono i media ucraini. Leggi Anche 15/12/2022 Elemosineria, un clic per donare magliette termiche agli ucraini Una raccolta fondi attraverso la piattaforma Eppela permetterà di donare una somma, destinata a comprare gli indumenti da inviare nel Paese sconvolto dalla guerra. Il cardinale ... Il presidente Zelenski ha dichiarato che solo nella giornata di ieri Kherson è stata colpita ben 16 volte. Nemmeno i bambini vengono risparmiati. I militari russi avrebbero preso 40 minori ucraini da Lysychansk e Severodonetsk, temporaneamente occupate, portandoli nella regione di Stavropol, territorio della Federazione Russa. Lo riporta Ukrinform citando il Centro di resistenza nazionale. Gli occupanti li starebbero sottoponendo a esami medici per inviarli in 'campi' appositi. Il Centro di resistenza dichiara che non saranno restituiti ai genitori fino a quando non andranno loro stessi a prenderli. Poi la famiglia non potrà tornare indietro, perché i russi hanno imposto la legge marziale. Ue: 18 miliardi di euro per l'assistenza all'Ucraina nel 2023 Sul fronte diplomatico, il presidente francese Macron ha reso nota l’intenzione di chiamare Putin in merito ai bombardamenti e agli attacchi di droni in Ucraina e per finalizzare un accordo sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhia. Dall’Unione europea arriva il rinnovato sostegno agli sfollati, sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina. E l’impegno a fornire aiuti finanziari all'Ucraina. 18 miliardi di euro sono stati stanziati per l’assistenza al Paese nel 2023. Il Consiglio europeo accoglie con favore l'accordo del G7 per istituire una piattaforma multi-agenzia di coordinamento dei donatori. Constestualmente, varato il nono pacchetto di sanzioni che aumenta la pressione sulla leadership russa.