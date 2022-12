In Ucraina il primo Natale dall’inizio della guerra, nuovi attacchi alle centrali

Bambini ucraini ricevono doni per Natale dall'Unicef (AFP or licensors)

L’Ucraina si appresta a festeggiare il suo primo Natale segnato dal conflitto, dopo 10 mesi esatti dall’invasione delle truppe russe. Passati questi 300 giorni sul terreno si acuiscono i combattimenti e la sofferenza della popolazione mentre si susseguono deboli tentativi di imbastire una soluzione diplomatica del conflitto

Marco Guerra – Città del Vaticano

Se anche il presidente russo Putin inizia ad usare la parola guerra per riferirsi alla situazione in Ucraina, significa che è impossibile non riconoscere la gravità di una realtà che registra quasi 7000 morti tra i civili, tra cui 400 bambini, oltre 7 milioni di profughi e, secondo Kiyv, 100mila soldati russi uccisi sul campo.



Ancora bombardate le centrali



Le violenze sono andate avanti anche nelle ultime 24 ore, un operaio è morto nell’ennesimo attacco russo ad una centrale elettrica. A causa dell'attacco la struttura è stata disconnessa dalla rete. Il capo di stato maggiore ucraino sostiene che Mosca concentra l’offensiva su tre fronti e che intensifica il trasferimento di soldati nelle zone di combattimento.

Il piano di pace



Uno spiraglio per la pace viene indicato però dalle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo il quotidiano americano il presidente ucraino Zelensky sta preparando un piano di pace che intende presentare il prossimo 24 febbraio, data che segna il primo l'anniversario dell'invasione russa. Kiev vorrebbe prima massimizzare le riconquiste per presentarsi più forte ad un eventuale tavolo. A Mosca però non risultano ancora piani di pace e anzi legge come un atto di forte ostilità il recente viaggio di Zelensky negli Stati Uniti.