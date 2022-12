Cop 15, a Montreal accordo per salvare le biodiversità

Nella città canadese, ieri, una storica intesa tra i Paesi di tutto il mondo che hanno adottato un accordo storico per cercare di fermare la distruzione della biodiversità e delle sue risorse, essenziali per l'umanità

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Più di 190 Paesi hanno concordato ieri alla Cop 15 di Montreal, presieduta dalla Cina e svoltasi in Canada dopo i rinvii dovuti alla pandemia, una tabella di marcia che mira a proteggere il 30% del territorio del pianeta entro il 2030 e ad aumentare gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo per la salvaguardia della biodiversità fino a 30 miliardi di dollari all'anno. La tappa canadese, nei commenti degli esperti di clima e di ambiente, era considerata una sorta di ultima spiaggia per evitare di entrare in un tunnel senza ritorno senza frenare il progresso economico dei Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

Un serrato dibattito

Leggi Anche 07/12/2022 Al via COP15 sulla biodiversità: ultima chiamata per salvare le specie Oltre 190 Paesi sono riuniti a Montreal per trovare un accordo sulla tutela di ambiente, animali e vegetali. L'obiettivo è raggiungere il 30-by-30, cioè la protezione del 30% del ...

La procedura per l’adozione dell’accordo ha richiesto una lunga maratona notturna che ha posto fine a quattro anni di difficili negoziati che hanno visto contrapposti i Paesi industrialmente più sviluppati e quelli del sud del mondo. Al di là dei tempi reali di attuazione, si tratta di un passo decisivo per la salvezza di tutte le forme di vita sulla Terra e per la protezione del pianeta. Un passo che tuttavia non ha evitato il duro confronto soprattutto con i Paesi africani che hanno criticato i criteri di distribuzione dei fondi. L’obiettivo dell’accordo comunque è quello di ripristinare entro il 2030 il 30 % delle aree marine e terrestri degradate e riconoscere i diritti dei popoli indigeni.

I commenti delle isituzioni

"È un patto di pace con la natura", ha commentato l'accordo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, "il mondo ha concordato obiettivi di protezione e ripristino della natura senza precedenti e misurabili".