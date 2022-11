4 novembre, il treno del Milite Ignoto arriva a Roma

Il "Treno della Memoria" è partito il 6 ottobre scorso da Trieste. Ha toccato 17 città e attraversato 730 stazioni percorrendo oltre 5mila chilometri. Proveniente da Napoli, è atteso domani a Roma Termini trainato da una locomotiva a vapore. Il 5 concluderà il viaggio nella stazione di Roma San Pietro dove sarà possibile visitare la mostra allestita a bordo

Luca Collodi - Città del Vaticano

Venerdì 4 novembre, giorno dell'Unità d'Italia e Festa delle Forze Armate nel quale si ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale con la resa dell'Impero austro-ungarico all'Italia, il 'Treno della Memoria', arriverà nella stazione di Roma Termini trainato da una locomotiva a vapore. Si tratta della rievocazione dello storico convoglio che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquilea a Roma. Dopo il viaggio del Centenario dello scorso anno, il treno ha ripreso quest'anno il suo percorso attraverso l’Italia arrivando nelle città non toccate dal viaggio del 2021, per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti che hanno contribuito a costruire l’unità nazionale.

"Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli Anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, spiega il generale di Brigata, Fulvio Poli dell'Esercito Italiano, che ha viaggiato a bordo del treno storico, è tornato a commemorare l’anniversario della traslazione del Milite Ignoto con un nuovo itinerario che ha toccato 17 città, con 100 ore di percorrenza e attraversato, in molti casi a passo d'uomo per la presenza di autorità e molti cittadini, 730 stazioni di tutte le regioni italiane coinvolgendo 270 ferrovieri". "L'accoglienza è stata straordinaria al di sopra di ogni aspettativa. In ogni stazione, abbiamo trovato sindaci, cittadini, gonfaloni. L'anno scorso per il Centenario del Milite Ignoto abbiamo ripercorso il tragitto del 1921. Quest'anno, molte città italiane hanno chiesto e ottenuto di poter ospitare e visitare il 'Treno della Memoria'.

Ascolta l'intervista al generale Poli

Il treno della Memoria

Il valore è incommensurabile. Tutti i soldati italiani che scrivevano a casa, che scrivevano dei diari, concludevano con un "non dimenticateci": erano consci di compiere un sacrificio, addirittura dare la vita, ma lo facevano per l'Italia, per gli italiani, questa era la loro consapevolezza. Ricordo le parole di mio nonno e dei suoi commilitoni quando ero bambino. Quindi il nostro dovere è non dimenticarli e ricordare quanto hanno fatto per l'Italia. Un monito per le giovani generazioni e a maggior ragione in questo momento per l'Europa, con una guerra che sta consumando in particolare giovani vite. Noi dobbiamo ricordare il valore della Pace e della fraternità fra i popoli.

Il viaggio

La vita a bordo del treno, partito da Trieste circa un mese fa è spartana, afferma il Generale Poli, per usare un termine forse desueto. Abbiamo le nostre cuccette dove riposiamo, dove vivia mo, una carrozza dove consumare i pasti e stare assieme. Siamo 18 militari. Tutto molto semplice, rustico, ma con un grande spirito di corpo che contraddistingue i soldati e quindi anche le piccole difficoltà vengono superate con un sorriso e in amicizia.

L'incontro con i cittadini



Ricordo la tappa alla stazione di Ancona, in porto avevamo anche la nave scuola Vespucci, dove c'è stato il record di visite degli studenti. Oltre 2500 giovani. Poi Aosta, dove credo che quasi l'intera cittadinanza sia venuta a trovarci. Ma anche La Spezia, dove alle 3.30 di notte, quando il treno è arrivato, abbiamo trovato in stazione moltissimi cittadini. Il tragitto sardo tra Golfo Aranci e Cagliari. Ma un po' tutte le città, in Calabria, poi Campobasso, L' Aquila, Torino sotto il diluvio, dove tutti stavano in coda e aspettavano il loro turno per salire e visitare la mostra sulla storia del Milite Ignoto allestita in un vagone del treno. Mi rimane nel cuore la domanda di tanti ragazzi, di tanti giovani: perché non ce l'avete detto, perché non ci avete raccontato questa meravigliosa storia italiana?

Il valore della Pace

Certamente si può parlare di treno della Pace, conclude il Generale Poli, di un treno che potrebbe continuare e toccare anche altre capitali europee, proprio per questo messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli. E la parola che mi piace davvero usare è fratellanza, per un convoglio che unisca i popoli e le nazioni di questa "nazione europea". Alle 8.00 di venerdì 4 novembre il treno della Memoria arriverà al binario 1 di Roma Termini. Una festa con le Istituzioni, le autorità politiche militari e religiose. Però non sarà il momento più intenso, che sarà il 5 novembre nella stazione di Roma San Pietro, la stazione dei romani e per i romani, dove aspettiamo gli studenti, i lavoratori, i cittadini che vorranno venire a farci visita e a salutare il Milite Ignoto.