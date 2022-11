Immigrazione: mediazione dell'Ue tra Italia e Francia

Militari francesi soccorrono un migrante sulla Ocean Viking (AFP or licensors)

Prosegue il confronto tra Italia e Francia sul tema immigrazione. Dopo l’approdo a Tolone della nave Ocean Viking con 234 profughi a bordo, Parigi ha fortemente stigmatizzato il rifiuto di Roma a concedere un porto, mentre l’Italia giudica eccessiva la reazione del Paese transalpino. Intanto Bruxelles cerca di ricomporre le frizioni tra i due Paesi

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

La Francia parla di rottura della fiducia con Roma e schiera 500 poliziotti al confine di Ventimiglia, operando serrati controlli sul transito dall’Italia. Le dichiarazioni di Parigi arrivano dopo aver accettato di far sbarcare a Tolone la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee con a bordo 234 migranti soccorsi nel tratto di mare tra nord Africa, Malta e Sicilia. “La reazione francese è aggressiva e ingiustificabile”, replica il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando che in Italia ci sono stati 90mila sbarchi e solo poche decine di migranti sono state ricollocate in Europa.

Leggi Anche 08/11/2022 Migranti, Perego: gli sbarchi selettivi sono anticostituzionali Il Presidente della Fondazione Migrantes, intervenendo alla presentazione del Rapporto Italiani nel mondo, ha parlato in merito alla cronaca degli ultimi giorni riguardante la ...

Ricostruire la fiducia reciproca

A ricomporre la querelle in corso interviene la Commissione Europea, che annuncia sul tema immigrazione l’organizzazione di un prossimo vertice straordinario dei ministri degli Interni e un nuovo piano di emergenza per l’accoglienza dei migranti. Di fronte all’appello francese ad isolare l’Italia, il capo dello Stato italiano, Mattarella, ammonisce: “Si vince con la solidarietà e la fiducia reciproca”, mentre da parte della Germania si sottolinea: “Roma non è da sola” e si conferma l’accoglienza di 3.500 migranti provenienti dall’Italia.