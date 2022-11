Almeno quattro persone sono morte e 38 sono rimaste ferite. Le autorità non escludono l'ipotesi dell'attacco terroristico

Vatican News

Dolore e angoscia in Turchia per una forte esplosione nel centro di Istanbul. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia). Il bilancio, provvisorio, è di quattro persone morte. Almeno 38 sono rimaste ferite. L'esplosione ha devastato la via Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea della città. Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto. La causa della deflagrazione non è ancora chiara. Le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica. Nei filmati diffusi sui social - alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza - si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti.