Elezioni midterm negli Usa: i repubblicani avanzano, ma non stravincono

Biden: “Persi meno seggi alla Camera di qualsiasi presidente democratico" nella sua prima elezione di midterm. Ma Trump parla di fake news. Tra i repubblicani trionfa De Santis in Florida

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

Per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, le elezioni di midterm sono una "buona giornata per la democrazia". Biden così sfoggia ottimismo e guarda a come contrastare il calo dell’’economia che dovrebbe investire anche gli Usa nel 2023.

Maggioranza esigua dei repubblicani

A scrutinio ancora in corso, i repubblicani infatti si avvicinano alla maggioranza, ma questa appare esigua nei numeri e in una sola camera del Congresso. Dunque, il partito di Trump conquista la Camera, mentre il Senato è ancora in bilico: sarà ballottaggio il 6 dicembre per assegnare il cruciale seggio della Georgia.

Biden: popolo americano ha parlato

Il presidente Joe Biden sottolinea: “Abbiamo perso meno seggi alla Camera di qualsiasi presidente democratico nella sua prima elezione di midterm in almeno 40 anni. E abbiamo avuto le migliori midterm per i governatori dal 1986. Il popolo americano ha parlato". Biden inoltre afferma di volersi candidare per le elezioni del 2024, ma al contempo fa notare di non avere fretta. Il presidente ha poi espresso l'intenzione, una volta rientrato dal summit G20 a Bali, di organizzare un incontro bipartisan sui temi economici del futuro. "Non posso garantire che saremo in grado di sbarazzarci dell'inflazione, ma penso che possiamo", ha puntualizzato, affermando pero' che "tagli o cambiamenti fondamentali alla Social security o al Medicare non sono sul tavolo".

Per i repubblicani forte affermazione di De Santis

Sul fronte repubblicano, da notare la riconferma a valanga di Ron De Santis a governatore della Florida che lancia il 44enne di origini avellinesi verso la corsa per la Casa Bianca. Ma Trump sfoggia ottimismo: "174 vittorie e 9 sconfitte, una grande serata. I media e i loro partner democratici stanno facendo il possibile per sminuirla. Grande lavoro da parte di alcuni fantastici candidati". Alcuni esponenti repubblicani, però, si sono espressi con maggiore cautela, constatando che la grande "onda rossa" ( il colore simbolo del Partito repubblicano) prevista da alcuni sondaggi non si è materializzata.