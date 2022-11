I leader mondiali al G20 in Indonesia cercano soluzioni ai problemi del mondo

Il Summit è stato preceduto da incontri bilaterali tra capi di Stato e di Governo. Biden chiede cooperazione a Pechino. Proposto un fondo mondiale per le emergenze sanitarie. Atteso il discorso del Ministro degli esteri russo. Il vice sindaco di Leopoli: "Essere qui significa essere il portavoce del mio Paese per parlare e discutere con i leader del G20 portando il problema dell'Ucraina"

Luca Collodi - Bali (Indonesia)

Il vertice del G20 di oggi e domani a Bali vede l'Indonesia nel ruolo di Paese ospitante di un incontro tra i capi di Stato e di Governo dei Paesi sviluppati ed emergenti del mondo segnato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni tra Cina e Usa. Il presidente russo Vladimir Putin non partecipa, mentre il presidente ucraino Zelensky sarà collegato da remoto su invito della presidenza indonesiana, sebbene l'Ucraina non faccia parte del G20. Intanto si è tenuto il primo incontro tra il presidente Usa Joe Biden e l'omologo cinese Xi Jinping. L'obiettivo americano è quello di "individuare aree di cooperazione" su questioni sostanziali, in particolare economiche, sulle quali i due Paesi possano lavorare a soluzioni comuni. Tra i temi economici in agenda la sfida dell'energia e un fondo, proposto dal Segretario del Tesoro americano, per aiutare i Paesi a prepararsi a possibili future emergenze sanitarie. La Russia, invita il G20 ad occuparsi dei problemi socio-economici e non allargare l'agenda a pace e sicurezza. Il leader indonesiano, Joko Widodo, alla guida dell'Indonesia dal 2014 e presidente di turno del G20, si propone come mediatore nel conflitto russo ucraino per offrire spazi di dialogo rafforzato dalla neutralità dell'Indonesia, Paese a maggioranza musulmana, caratterizzato dalla convivenza tra diverse fedi religiose.

La crisi russo ucraina

"Oggi l'Ucraina lotta per la sua indipendenza, per la libertà e per il suo posto nel mondo", afferma a Radio Vaticana - Vatican News il vice sindaco di Leopoli Serhiy Kiral. "Essere qui significa essere il portavoce del mio Paese per parlare e discutere con i leader del G20 portando il problema dell'Ucraina in un contesto internazionale di massimo livello. Senza l'Ucraina non ci potrà essere la pace nel mondo". "Lo scontro con la Russia ha radici storiche - prosegue -. Forse siamo uno dei popoli nel mondo che desidera di più la pace in questo momento, ma sappiamo che dobbiamo ottenere una pace giusta. Siamo qui anche per ringraziare i Paesi che ci stanno aiutando, oltre all'aiuto cge ci arriva dalla Chiesa con la Caritas".

Il G20 dei leader religiosi



Due enciclice di Papa Francesco, la Laudato Ss', sulla difesa del Creato ,e la Fratelli Tutti, sulla fraternità umana, sono due documenti che - sottolineano i partecipanti al 'Forum Religion 20' organizzato alla vigilia del G20 - hanno ispirato l'organizzazione del summit con la prima riunione dei rappresentanti delle religioni provenienti da vari Paesi. I leader si sono interrogati sul contributo che possono dare per favorire la risoluzione dei problemi mondiali. Indicando come strumenti di lavoro l'armonia, la fratellanza, la convivenza e la cooperazione della solidarietà che non è solo l'accesso e l'utilizzo dei fondi economici ma anche l'uso della tecnologia che deve essere finalizzata a creare un mondo più giusto e solidale".

Il B20 dei valori

Il G20 dei capi di Stato e di Governo che inizia oggi è stato inoltre preceduto anche dal "Trihita Karana Forum", promosso da rappresentanti di associazioni e movimenti della società civile, laici e religiosi, tra i quali Scholas Occurrentes dall'Argentina, che hanno messo al centro dei lavori i valori, rilanciando la persona quale protagonista della crescita economica. In particolare è stato sottolineato l'accesso all'educazione e alla formazione professionale per tutti con investimenti per lo sviluppo tecnologico e digitale equo e accessebile in particolare ai giovani dei Paesi poveri.

I giovani del mondo

In Indonesia "l'armonia" è una filosofia di vita che pone l'uomo in relazione con Dio e la natura, la via per raggiungere la felicità. Gli organizzatori del G20, con questi incontri che hanno preceduto i lavori dei cosiddetti 'grandi' della Terra, hanno voluto dare un segnale forte stabilendo che il G20 non è solo una riunione di potenti politici del mondo, ma l'attenzione sulla società civile e sui giovani in particolare, per sottolineare che sono loro al centro della trasformazione, il fondamento e il punto di partenza del cambiamento. Elon Musk , proprietario di Twitter, intervenendo in video collegamento al 'Trihita Karana Forum', ha fornito la sua riflessione sul futuro del mondo e sulle nuove tecnologie a sostegno dell'uomo. Rilanciando le missioni spaziali alla scoperta dei segreti dell'universo e annunciando nuovi razzi che possono collegare in poche ore i punti e le nazioni più distanti sulla Terra, si è soffermato sulla possibilità per i giovani di risolvere i problemi. Indicando un metodo educativo. "Invece di imprare come risolvere in teoria i problemi, bisogna trovare la soluzione a cominciare dal problema che si pone al momento". "Ci sono tante cose che impariamo che non hanno senso. Sono solo sfide mentali che non risolvono" Ed indica come benefici per l'umanità, l'energia sostenibile, l'intelligenza artificiale e la biologia, inoltre bisogna "essere aperti alle critiche che possono arrivare per il nostro operato".