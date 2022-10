Al via la settimana della cultura tedesca in Italia

L'Ambasciatore tedesco Viktor Elbling e l'ex calciatore Rudi Völler in un dibattito a Roma per l'inaugurazione della settimana tedesca

Si è inaugurato sabato, presso il Goethe-Institut di Roma, un ricco calendario di eventi che si svolgeranno in tutta Italia fino al 15 ottobre, per far conoscere la Germania e il suo popolo. L’Ambasciata tedesca presso la Santa Sede partecipa offrendo corsi di lingua tedesca

Christine Seuss – Città del Vaticano

Con una grande festa al Goethe-Institut di Roma è stata inaugurata, sabato pomeriggio, la Settimana Tedesca 2022 in Italia. Organizzata dall’Ambasciata tedesca in Italia, in collaborazione con le maggiori istituzioni tedesche qui presenti, l’iniziativa prevede una serie di appuntamenti in tutto territorio nazionale italiano per far conoscere la cultura, il cibo ed il popolo tedesco agli italiani.



Un modo per conoscere la Germania e conoscersi in Italia



Tantissime persone hanno preso parte alla festa di apertura tra letture di autori tedeschi di spicco, concerti di musicisti affermati, incontri con stelle dello sport, degustazione gratuita di birra, discussioni sulle crisi superate ed incombenti nonché sulle città sostenibili del futuro, e diverse altre iniziative. Un evento, la Settimana Tedesca in Italia, che già per la seconda volta richiama una vasto pubblico, a partire dai tedeschi stessi presenti in Italia, offrendo loro la possibilità di conoscersi meglio e di vivere insieme un momento all’insegna della nazione mitteleuropea.

I legami tra i due Paesi



“I legami tra l’Italia e la Germania sono strettissimi, non esiste nessun altro Paese al mondo, dove sono presenti tante istituzioni tedesche quanto in Italia“, afferma Viktor Elbling, Ambasciatore tedesco in Italia, che ha dato inizio a questa esperienza con la prima edizione nel 2019. “Farle vedere, godere insieme a loro della nostra comunità italo-tedesca, poter vedere quali scambi esistono tra l’Italia e la Germania mi sembra importantissimo – prosegue l’ambasciatore -, e questa è l’idea e la filosofia dietro questa settimana tedesca, rendere visibile tutto quello che esiste in termini di contatti e scambi tra l’Italia e Germania.”

L'Ambasciata presso la Santa Sede promuove la lingua tedesca



La settimana culturale non vuole essere solo un’opportunità per far conoscere le maggiori istituzioni tedesche presenti in Italia, ma anche per favorire l’apprendimento della lingua ed avvicinarsi alla cultura tedesca. L’Ambasciata Tedesca presso la Santa Sede ha organizzato un concorso, i cui tre vincitori potranno partecipare ad un corso al Goethe-Institut, istituzione storica per l’apprendimento della lingua tedesca in tutto il mondo. UNa modalità giocosa e creativa ha consentito di selezionare tra fotografie, saggi o veri e propri elaborati grafici riferiti alla Germania. “Offriamo corsi di tedesco agli studenti delle Pontificie Università e ai Collaboratori della Santa Sede, e l’offerta trova grande riscontro”, ci spiega Bernhard Kotsch, Ambasciatore tedesco presso la Santa Sede. “Ma poi abbiamo pensato, dovremmo non solo offrire queste lezioni ma anche chiedere un feedback su che cosa pensano questi studenti della Germania, quali sono le loro esperienze, e quale immagine hanno del Paese”. Le risposte erano molteplici e creative, ed era percepibile l’entusiasmo dei partecipanti non solo di imparare la lingua, ma conoscere meglio la società, la Storia e tutte le realtà. Altre iniziative si svolgeranno in tutta Italia fino al 15 ottobre, quando la Settimana si concluderà con un Open Day alla Scuola Germanica di Roma.