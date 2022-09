Aumenta la povertà in Europa. La Caritas: urgente fare di più

Accesso ad una mensa per indigenti (AFP or licensors)

Sono 95 milioni i cittadini europei che rischiano di entrare nella zona d’ombra dell’indigenza, come afferma un rapporto di Eurostat. A commento di questi dati preoccupanti, in un’intervista all’agenzia Sir, Maria Nyman, segretario generale di Caritas Europa, chiede alle istituzioni che si affrontino subito “le cause profonde della povertà”

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

La guerra e gli effetti della pandemia sull’economia, l’aumento progressivo dei pressi di beni di consumo e dell’energia, la mancanza del lavoro. Queste alcune delle cause che stanno portando 95 milioni e 400 mila cittadini europei, praticamente uno su cinque del Vecchio Continente, sull’orlo della povertà. Allarmanti i dati diffusi da Eurostat, l’istituto statistico della Commissione europea, riferiti all’anno 2021, in base ai quali viene disegnato un quadro preoccupante di quello che potrebbe essere il futuro economico di oltre il 20% della popolazione europea, un futuro caratterizzato da un forte ridimensionamento dello stile di vita. Oltre 73 milioni di persone sono a rischio di povertà, mentre quasi 30 milioni vivono in una situazione familiare aggravata dalla mancanza di lavoro. Tutto questo rischia di provocare una grave esclusione sociale per tante famiglie.

Un quadro preoccupante

Caritas Europa, afferma in un’intervista all’agenzia Sir, Maria Nyman, segretario generale di Caritas Europa, conferma che l’organismo già con la pandemia ha risposto alle richieste di aiuto di un numero sempre maggiore di persone che si sono rivolte agli sportelli Caritas. Si tratta di cittadini che hanno perso il lavoro o i cui introiti, spesso derivanti da lavori non regolari, non bastano a coprire le spese della famiglia. Questo trend negativo, afferma Maria Nyman, duri ancora a lungo, causando un ulteriore aumento della povertà. Per far fronte a questa delicatissima situazione, sottolinea, le Caritas devono a loro volta ricevere il sostegno necessario.

Urgenti protezioni sociali

Per la Caritas Europa occorrono interventi legislativi mirati per arrivare ad avere una direttiva sul reddito minimo, che assicuri in tutta Europa alle persone fuori dal mondo del lavoro i mezzi necessari a coprire i bisogni di base per se stesse e la propria famiglia. La fine della povertà entro il 2030, uno degli obiettivi del millennio più importanti rischia di non essere raggiunta, anzi la povertà è in crescita in molti Paesi.