Sei mesi fa l'inizio della guerra in Ucraina: decine di migliaia le vittime

L'anniversario coincide oggi con la festa dell’Indipendenza del Paese. Quella che veniva definita da Mosca un’ “operazione militare speciale” si è trasformata in una guerra di posizione di cui ancora non si intravede la fine. Nella notte colpi di mortaio intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Doveva portare in pochi giorni al rovesciamento del governo ucraino di Zelensky, l’attacco sferrato all'alba del 24 febbraio scorso dalle forze russe penetrate in Ucraina. Ma le cose non sono andate così: in questi sei mesi di conflitto in cui la resistenza ucraina si è dimostrata più forte del previsto, decine di migliaia sono state le vittime dei bombardamenti, tra cui molti civili, intere città distrutte, centinaia di migliaia le persone costrette alla fuga e rifugiate in altre regioni all'interno del loro Paese o all'estero. Ingenti anche le perdite tra i soldati russi.

Razzi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia

La cronaca delle ultime ore riferisce di pesanti attacchi da parte dell’esercito di Mosca nelle regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv e Sumy. Secondo il capo della dell’agenzia nucleare ucraina, un dipendente della centrale di Zaporizhzhia e il suo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio all'esterno della struttura. Timidi e inconcludenti finora i tentativi di porre fine al conflitto. Il governo turco che più volte si è proposto come mediatore ha fatto sapere di sostenere l’integrità territoriale dell’Ucraina e di respingere l’annessione integrale illegale della Crimea.

Il sostegno di Nato e Usa all'Ucraina

“E’necessario continuare a fornire assistenza militare a Kiev, ma l'inverno si avvicina e l'Europa pagherà un prezzo per il suo sostegno: ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, secondo il quale però non c’è alternativa. In occasione della festa dell'Indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi, gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di assistenza che arriverà fino a tre miliardi di dollari.