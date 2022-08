Ucraina, ancora bombe sulle città. Guterres incontra Zelensky e Erdogan

Nel 175.mo giorno di guerra in Ucraina, razzi russi hanno colpito nella notte Odessa e Mykolaiv, e ieri Kharkiv, causando un morto e otto feriti, e Sumy, per ben 16 volte, mentre Kiev attacca caserme e ferrovie usate dagli occupanti russi nel sud e in Crimea. Domani il segretario generale dell'Onu incontra a Kiev il presidente ucraino e l’omologo turco

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il conflitto in Ucraina è arrivato al 175.mo giorno e la Russia continua a bombardare le città, come Kharkiv, dove si registrano un morto e otto feriti ieri, poi Sumy colpita 16 volte dalle bombe russe, Odessa e Mykolaiv, questa notte, mentre Kiev attacca caserme e ferrovie usate dagli occupanti russi nel sud e in Crimea. La controffensiva che l'Ucraina sta conducendo in queste ore punta a “seminare il caos tra le forze russe”, dichiara il braccio destro del presidente Zelensky, colpendo le loro linee logistiche e di rifornimento in profondità.

Leggi Anche 15/08/2022 Il Papa all'Assunta prega per l'Ucraina: “La Madonna doni al mondo la pace” Dopo l'Angelus, nella solennità odierna, Francesco invoca l'intercessione della "Regina della pace" e invita, quanti possono, a visitare un santuario mariano. Il pensiero del Papa ...

Colpita da Kiev la base del gruppo mercenario Wagner

A Kharkiv, secondo il governatore ucraino della regione, ieri i razzi russi avrebbero danneggiato case e strade, e ucciso una persona, mentre l’esercito di Kiev colpisce, usando i missili forniti dagli americani e l’artiglieria pensante ricevuta dai Paesi Europei. Bombardata anche la base del gruppo mercenario Wagner, che sarebbe al soldo di Mosca, a Popasna, grazie ad alcune foto postate incautamente sui social da un blogger filo russo.

Ancora alta la tensione alla centrale di Zaporizhzhia

Sul fronte diplomatico, domani il segretario generale Onu, Antonio Guterres, informa il portavoce della Nazioni Unite, incontrerà in Ucraina il presidente Zelensky e quello turco Erdogan. Il presidente russo Putin accusa intanto gli Stati Uniti di voler trascinare il conflitto, avviato da Mosca quasi sei mesi fa, e resta altissima la tensione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ancora sotto controllo russo, con nuove esplosioni nei pressi del reattore, e reciproci scambi di accuse tra i due eserciti. Un tribunale russo ha comminato una multa di 33mila dollari al social network Twitch accusandolo di aver pubblicato “notizie inattendibili” sui crimini di guerra avvenuti nella città ucraina di Bucha.

Leggi Anche 16/08/2022 Russia e Ucraina valutano l’ipotesi di una missione dell’Aiea a Zaporizhzhia In queste fasi della guerra nel Paese dell’est europeo uno dei temi cruciali resta la sicurezza della centrale nucleare attualmente sotto il controllo dell'esercito russo

Prima nave Onu con grano ucraino parte per l’Africa

E mentre la russa Gazprom annuncia che il prezzo del gas potrebbe salire ancora di oltre il 60 per cento “a causa” delle sanzioni occidentali, ieri la prima nave umanitaria noleggiata dalle Nazioni Unite ha lasciato l'Ucraina carica di grano per l'Africa. L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale ha annunciato l'acquisto di cereali ucraini per 68 milioni di dollari, che andranno al programma delle Nazioni Unite per combattere la fame nei Paesi poveri.