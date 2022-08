Ucraina: 25 morti nel giorno dell'indipendenza

Decine di vittime per i bombardamenti russi nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Dura condanna dagli stati membri dell'Ue. Dagli USA la promessa di nuovi aiuti

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

La condanna dei paesi occidentali che sostengono la resistenza ucraina è stata netta: i bombardamenti sulla stazione ferroviaria di Chaplyne che ieri sera hanno provocato 25 vittime sono un nuovo crimine di guerra commesso dal Cremlino. I bombardamenti russi erano attesi e puntulmente si sono verificati proseguendo fino all'alba di oggi nella regione della capitale Kiev. Il presidente Zelensky ha dichiarato che "le operazioni di ricerca e salvataggio alla stazione ferroviaria vanno avanti, metteremo gli occupanti davanti alle loro responsabilita' per tutto quello che hanno fatto e di sicuro li spingeremo fuori dalla nostra terra. Nemmeno una macchia di tutto questo male restera' nella libera Ucraina".

La solidarietà internazionale

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è detto inorridito per gli attacchi contro la stazione ferroviaria nella regione di Dnipro, che dista un centinaio di chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Una condanna condivisa dai leader degli stati membri dell'Ue che non hanno esitato a esprimere il proprio sostegno al popolo ucraino. Gli Stati Uniti hanno annunciato che stanzieranno ulteriori 3 miliardi di dollari per rafforzare il sistema militare ucraino e nella giornata di oggi è previsto un nuovo colloquio telefonico tra il presidente Biden e Zelensky. Nuovi sostegni finanziari anche dal Regno Unito, il cui premier Johnson è volato a sorpresa a Kiev promettendo nuovi armamenti per 56 milioni di dollari. Anche da Madrid arriva l'annuncio dell'invio di nuovi mezzi corazzati all'Ucraina. Solidarietà nel trentunesimo anniversario dell'indipendenza ucraina è arrivata anche dall'Italia con un messaggio del presidente Mattarella che ribadisce la legittimità della resistenza contro l'invasione russa e promette sostegno nel processo di integrazione europea.

Bombe anche sulla regione di Kiev

All'alba di oggi i bombardamenti russi si sono fatti sentire anche nella regione intorno alla capitale e le autorità hanno allertato i cittadini raccomandando di non ignorare gli allarmi e cercare un rifugio sicuro per mettersi al riparo da nuovi atacchi. Cresce, intanto la preoccupazione per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporzihzhia. Il segretario generale dell’ONU Guterres ha definito inaccettabile la militarizzazione della centrale ed è tornato ad auspicare di fronte al Consiglio di Sicurezza l’intervento degli ispettori dell’AIEA.