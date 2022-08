Haiti, Unicef: migliaia di bambini rischiano di morire per malnutrizione

Una recrudescenza della violenza tra bande ha bloccato l'accesso ai servizi sanitari in alcune aree urbane del Paese

Un bambino su 20 che vive a Cité Soleil, ad Haiti, rischia di morire per malnutrizione acuta grave. Circa il 20% dei bambini sotto i 5 anni, in questo comune, soffrono di malnutrizione acuta grave o moderata. È quanto denuncia l’Unicef, ricordando che, secondo le Nazioni Unite, tra l'8 e il 17 luglio 2022 oltre 471 persone sono state uccise, ferite o risultano disperse. Circa 3 mila persone sono fuggite dalle loro case, tra cui centinaia di bambini non accompagnati. Almeno 140 case sono state distrutte o bruciate. "Non possiamo restare inerti a guardare i bambini che soffrono di malnutrizione e delle sue complicanze", ha dichiarato Bruno Maes, rappresentante dell'Unicef ad Haiti. "Migliaia di minori rischiano di morire e la maggior parte delle cliniche dove vivono sono chiuse, impedendo loro di ricevere un'adeguata assistenza sanitaria e nutrizionale. La violenza deve cessare a Cité Soleil, affinché i bambini malnutriti possano ricevere l'assistenza medica di cui hanno bisogno per sopravvivere e crescere".

Fermare la violenza



“Migliaia di famiglie e i loro bambini che sono a Cité Soleil - ha aggiunto Bruno Maes - hanno urgente bisogno di cibo e interventi sanitari, dato che genitori e persone che se ne prendono cura non possono più andare a lavorare in altre aree di Port au Prince per assicurare accesso agli alimenti per i loro bambini. Le famiglie fuggite dalle proprie case hanno lasciato tutti i loro averi e i bambini non hanno accesso ai loro diritti di base come salute, nutrizione e istruzione. Dal 20 luglio, l’Unicef ha distribuito circa 1 milione di litri di acqua da bere per rispondere ai bisogni urgenti di 15 mila persone ogni giorno, ha inoltre distribuito 500 kit igienici per 2.500 persone e impiegato 2 cliniche mobili nei quartieri di Bois Neuf e Belekou a Cité Soleil. L’Unicef chiede a tutte le parti di fermare la violenza e di garantire che donne e bambini abbiano accesso ai servizi di base.