Il progetto “Metamorfosi” insignito della medaglia del Presidente Mattarella

Al lavoro speciale della Casa di detenzione di Milano – Opera, impegnato nella trasformazione del legname delle imbarcazioni dei migranti recuperato a Lampedusa in strumenti musicali, la medaglia del capo dello Stato per l’alto valore sociale e di legalità di cui è portatore. La storia del progetto è raccontata in un documentario, presentato oggi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Anna Poce – Città del Vaticano

Sergio Mattarella ha premiato, per l'alto valore sociale e di legalità di cui è portatore, il progetto “Metamorfosi”, promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Nato nel carcere di Opera, grazie al direttore Silvio Di Gregorio, e sostenuto dalla Fondazione Cariplo, è un progetto pilota a livello nazionale di economia circolare e di prospettiva di reinserimento sociale. Esso si propone di riutilizzare il legname dei barconi dei migranti, recuperato nell’isola di Lampedusa, e di trasformarlo, nei laboratori di liuteria e falegnameria del carcere milanese di Opera, in strumenti musicali – violini, viole e violoncelli -, alcuni dei quali costituiranno il primo quartetto d'archi che suonerà una sinfonia appositamente composta dal maestro Nicola Piovani.

I promotori del progetto



In occasione della premiazione, il Presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, Arnoldo Mosca Mondadori, ringraziando il presidente Mattarella, ha sottolineato come il progetto voglia “porre al centro la memoria per ogni persona migrante morta in mare e la necessità di promuovere oggi una cultura dell'accoglienza”. Il Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi, ha poi spiegato che esso “evidenzia, alla società libera, un carcere impegnato nella promozione delle persone detenute. L'attività della liuteria offre infatti un lavoro qualificante e autenticamente riabilitativo, come devono essere tutti i percorsi di reinserimento avviati all'interno degli Istituti”. Il Direttore Generale di ADM, Marcello Minenna, infine, ha concluso sottolineando come questo riconoscimento sia “motivo di orgoglio per tutte le donne e gli uomini dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che operano spesso in condizioni difficili con grande impegno e professionalità”.

"Metamorfosi: un canto del mare"



Il processo di trasformazione del legno delle imbarcazioni è stato illustrato e raccontato nel cortometraggio "Metamorfosi: un canto del mare", che sarà proiettato oggi, alle 14.30, in occasione della 79.ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, presso lo spazio Regione Veneto/Veneto film Commission dell'Hotel Excelsior a Venezia.