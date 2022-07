Ancora violenza in Somalia già piagata da quattro anni di carestia

Al Shabaab sferra un altro attacco suicida, preso di mira un popolare hotel frequentato dalle autorità regionali. Almeno 12 morti e numerosi feriti

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'attacco suicida di ieri che ha causato 12 morti nel sud Sudan - a 90 chilometri dalla capitale Mogadiscio - ma i sospetti ricadono sul gruppo di al-Shabaab, che da 10 anni terrorizza il Paese africano per imporre la legge islamica e che, negli ultimi mesi, ha intensificato i suoi attacchi.

Leggi Anche 05/05/2022 Somalia, l'attacco degli al-Shabaab a una base dell'Unione Africana Sono morti 10 peacekeepers burundesi in un attacco a una base dell'Unione africana in Somalia, rivendicato dal gruppo estremista al-Shabaab che opera da oltre dieci anni nel Paese ...

L'obiettivo

Questa volta, ad essere preso di mira, un popolare hotel frequentato dalle autorità regionali. Tra i feriti - i media locali parlano di 14 persone almeno - anche il ministro della Salute e l'ex vicepresidente del parlamento della regione autonoma di Hirshabelle.

Dieci anni di terrore

Al-Shabaab è ritenuto responsabile dell’incertezza politica e sociale del Paese, già spezzato dal susseguirsi di tragiche crisi umanitarie, con omicidi di pacifisti somali, operatori umanitari internazionali, figure della società civile e giornalisti. Ma la responsabilità più grave è quella di aver bloccato la consegna degli aiuti di alcune agenzie di soccorso occidentali durante la carestia del 2011 che ha portato alla morte migliaia di somali.

Un susseguirsi di crisi umanitarie

Come riportato dal Cesvi, organizzazione umanitaria italiana, fondata nel 1985, gli ultimi decenni hanno visto il Sudan flagellato da continue crisi umanitarie con conseguenti sfollamenti massivi e persistenti. Anche quest'anno, purtroppo, la situazione rimane drammatica a causa della siccità che da quattro anni non allenta la sua morsa, di un conflitto prolungato e ancora in corso e dell'impatto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari a livello globale, aggravato in modo significativo dalla guerra in Ucraina.