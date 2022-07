Ucraina, via libera ad esperti Onu nel carcere bombardato nel Donbass

Con l’accordo della Russia, esperti delle Nazioni Unite e della Croce Rossa si preparano a visitare il carcere di Olenivka, dove hanno perso la vita 50 prigionieri ucraini per un attacco missilistico. Kiev e Mosca si accusano a vicenda. Zelensky chiede agli ucraini di evacuare il Donbass. Continuano i bombardamenti russi su Kharkiv, mentre il governatore della Crimea annulla le celebrazioni per la Giornata della Flotta russa dopo un attacco ucraino alla sede del comando a Sebastopoli

Fausta Speranza - Città del Vaticano

Con l’accordo della Russia, esperti delle Nazioni Unite e della Croce Rossa si preparano a visitare il carcere di Olenivka, in Donbass, che è stato preso di mira nella notte del 29 luglio da un attacco missilistico in cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa russo, spiegando che in questo modo Mosca vuole facilitare una "indagine obiettiva" sull'attacco di cui le parti in conflitto si accusano a vicenda. Secondo Kiev, l'attacco è stato voluto per occultare torture sui prigionieri.



Zelensky chiede di evacuare il Donetsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito l'appello ad evacuare la regione del Donetsk nell'Est del Paese, le cui città sono colpite da bombardamenti continui, per fuggire dal "terrore russo". "Il governo ha deciso l'obbligo dell'evacuazione della regione del Donetsk - ha detto in un video rivolto ai connazionali - Per favore evacuate! In questa fase della guerra, il terrore è l'arma principale della Russia". La decisione era stata annunciata dalla vice primo ministro Irina Vereshchuk, motivandola con la distruzione delle reti di gas e l'assenza di riscaldamento prevista per la prossima stagione invernale.

Attacco in Crimea

Il governatore della Crimea, Mikhail Razvozhaiev, citato dalla Tass, ha scritto che il drone che ha ferito cinque persone questa mattina in un attacco alla sede del comando della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, ha iniziato a sparare una volta entrato nel cortile dell'edificio. Tutti i feriti, ha aggiunto, hanno ricevuto assistenza medica. Il governatore ha scritto che i servizi d'intelligence russi (Fsb) sono al lavoro per chiarire le circostanze dell'attacco che Mosca attribuisce agli ucraini. Razvozhaiev ha invitato la popolazione di Sebastopoli a restare calma e ha decretato la cancellazione degli eventi che erano previsti oggi per la Giornata della Flotta russa. Inoltre, nel sud dell’Ucraina, secondo il quotidiano The Kyiv Independent, il comando operativo "Sud" ha dichiarato di aver ucciso 33 soldati russi e distrutto due obici russi Msta-B, un lanciarazzi multiplo Grad, 2 depositi di munizioni e 3 veicoli corazzati e militari.

Bombe su Kharkiv

Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha riferito di bombardamenti nella notte nel distretto Nemyshlianskyi. Secondo le informazioni preliminari, l'attacco avrebbe danneggiato alcuni edifici.

Carico di grano trattenuto in Libano



Intanto il Libano trattiene una nave con un carico di grano ucraino. Lo riporta sempre The Kyiv Independent. L'ambasciata ucraina in Libano fa sapere di aver ricevuto un'ordinanza che consente il sequestro della nave per 72 ore. Nei giorni scorsi, l'ambasciata aveva informato i funzionari che una nave siriana carica di grano rubato dai territori ucraini occupati era attraccata al porto di Tripoli.