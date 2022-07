Draghi comunica a Mattarella le sue decisioni

Italia: Draghi si dimette. Governo in carica per affari correnti

In Italia il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo aver riferito al presidente della Repubblica Mattarella in merito alla discussione e al voto al Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il presidente ne ha preso atto. L'esecutivo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti

Fausta Speranza - Città del Vaticano Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il passaggio alla Camera

Alle 9:00 del mattino Mario Draghi si è recato alla Camera dei deputati dove ha ricevuto un lungo applauso. Ha riferito di recarsi al Quirinale, pertanto al seduta è stata aggiornata alle 12:00. Il voto al Senato Draghi non è stato di fatto sfiduciato: ieri il voto al Senato si è chiuso con 95 voti a favore e 38 contrari: erano 192 i senatori presenti, 133 i votanti. Ma Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non hanno votato e dunque non si è trattato della fiducia per "un nuovo patto" così come richiesto da Draghi nel suo discorso di ieri.